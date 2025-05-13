Tekirdağ'ın Devi Lider Cansu Tekstil İflas Batağında! Mahkeme 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı Verdi

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi yürütülen dava çerçevesinde, Lider Cansu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asya Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile şirket ortaklarına kesin mühlet talepleri değerlendirildi.

Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda, 5 Mayıs 2025 tarihi saat 14.00'ten itibaren geçerli olmak üzere, başvurucuların her biri için ayrı ayrı 1 yıllık kesin mühlet verilmesine hükmetti.

KOMİSER GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Mahkeme kararı doğrultusunda, geçici mühlet süresince atanan komiserin görevine aynen devam etmesine ve bu süreçte uygulanan yasal kısıtlamaların da geçerliliğini korumasına karar verildi. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlara duruma ilişkin bilgilendirme yapılması için müzekkere yazılmasına hükmedildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Konkordato sürecinin bir sonraki adımı olan tasdik duruşmasının tarihi de belli oldu. Mahkeme, duruşmanın 16 Eylül 2025 Salı günü saat 10.20’de gerçekleştirileceğini duyurdu. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında yapılan ilanla birlikte, ilgili kişi ve kurumlara yasal bildirim yapılmış oldu.