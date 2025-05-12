200'e Yakın Çalışanı Olan 25 Yıllık Emayhome Plastik Resmen İflas Etti

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.

MAHKEME TÜM TEDBİRLERİ KALDIRDI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 6 Mayıs 2025 tarihli duruşmasında alınan karara göre, Emayhome Plastik Ev Gereçleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Emayhome Dış Ticaret Anonim Şirketi, Ebrar Metal Maden Sanayi Anonim Şirketi ve bu şirketlerin yöneticileri için konkordato talepleri ayrı ayrı reddedildi. Mahkeme, konkordato komiser heyetinin görevine son verirken, daha önce verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

ÜÇ ŞİRKET İÇİN AYRI AYRI İFLAS KARARI ÇIKTI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre; Ebrar Metal Maden Sanayi Anonim Şirketi, Emayhome Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Emayhome Plastik Ev Gereçleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

TASFİYE ADİ USULE GÖRE YAPILACAK

Alınan karara göre, söz konusu şirketlerin tasfiyesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 308. maddesinin 8. fıkrası uyarınca adi tasfiye usulüyle gerçekleştirilecek. Mahkeme, kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilgili müdürlüklere bildirilmesine hükmetti.