Tesettür Giyimde Modaya Yön Veriyordu! 12 Yıllık e-Ticaret Devi İflas Ediyor

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davası kapsamında, Tofisa Tekstil’in borçlu tarafça sunulan belgelerinin eksiksiz olduğu tespit edildi. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 297. maddesi uyarınca şirketin malvarlığının korunmasına yönelik tüm tedbirlerin uygulanmasına hükmetti.

3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ATANDI

Konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi ve sürecin başarısının değerlendirilebilmesi amacıyla mahkeme, Tofisa Tekstil için üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, heyette Yeminli Mali Müşavir Kamil Aziz Akkaya, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Seda Ağır ve hukukçu Cansev Turan yer aldı.

İTİRAZ İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE BELİRLENDİ

Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato sürecine itiraz etme ve konkordato talebinin reddini isteme hakları bulunuyor. Tofisa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11 Haziran 2025 tarihinde saat 11.50’de yapılmasına karar verildi.