Konkordato İlan Eden Berimteks ve Özberim Tekstil İçin Son Çağrısı Yapıldı

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/861 esas sayılı dosyasında görülen davada, söz konusu iki şirkete 30 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verildi.

Mahkeme kararıyla birlikte Yeminli Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi Bülent Sezgin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi Ahmet Kaya ile Avukat Oğuz Kağıtçı’dan oluşan konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

ALACAKLILAR İÇİN BAŞVURU DETAYLARI AÇIKLANDI

Şirketlerden 30 Ekim 2024 geçici mühlet tarihi itibarıyla alacaklı olan kişilerin, alacaklarına ilişkin belgeleri ve detaylı bilgileri 12 Mayıs 2025 ile 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında komiserliğe bildirmeleri gerekiyor. Alacak başvurusu yapacakların, söz konusu tarihlerde Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı İMÇ 3. Blok 3. Kat No: 3503 Unkapanı Fatih İstanbul adresine, tatil günleri hariç 10.30-16.00 saatleri arasında bizzat veya vekil aracılığıyla müracaat etmeleri gerekiyor. Gerçek kişilerden kimlik fotokopisi, tüzel kişilerden noter onaylı imza sirküleri fotokopisi talep edilecek.

POSTA İLE BAŞVURU İMKÂNI DA SUNULDU

Alacak bildirimi, belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılabilecek. Ancak 27 Mayıs 2025 tarihinden sonra komiserliğe ulaşan postalar dikkate alınmayacak. Bildirimde bulunmayan alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacağı duyuruldu.