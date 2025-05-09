Nükleer Savaş Riski Altını Sarstı: İşte 9 Mayıs Altın Fiyatları...

Hindistan ve Pakistan arasındaki nükleer savaş riski altın fiyatlarını hareketlendirdi. Pazartesi günü 4050 lira ile haftaya başlayan gram altın, salı 200 liralık artışla 4250 liraya çıktı. Çarşamba 4330 liraya satılan gram altın bugün 4130 lira bandında güne başladı.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde gerileme eğilimi gösterirken, piyasalar gözünü Cenevre’deki ABD-Çin müzakerelerine çevirdi. Ons altın, ABD ve İngiltere’nin dün imzaladığı ticaret anlaşması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “yeni anlaşmalar sırada” açıklaması sonrası, 3400 dolar sınırından geri çekilerek 3315 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise iç piyasada 4129 TL’den işlem görmeye başladı.

Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altın 4145-4195 TL bandında alınıp satılırken, çeyrek altın fiyatı 6850 TL’ye ulaştı. Haftalık bazda altın, yüzde 2,45’lik bir prim kaydetmiş durumda ancak ons bazında yaşanan düşüş, kısa vadeli baskının sürebileceğine işaret ediyor.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatların son durum şöyle:

Gram altın 4.129,94 TL

Çeyrek altın 6.866,00 TL

Yarım altın 13.732,00 TL

Cumhuriyet altını 27.339,00 TL

Tam altın 27.458,33 TL

Gremse altın 68.856,39 TL

ONS altın 3.315,15 TL

Kaynak: Haber Merkezi