Kırklareli'nin Devi Fabrilla Tekstil Resmen İflas Etti

Kırklareli’nin önde gelen tekstil firmalarından Fabrilla Tekstil, yaşadığı mali darboğazdan kurtulamayarak resmen iflas etti. Kırklareli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) tarafından alınan kararla, şirketin konkordato talebi reddedildi ve iflasına hükmedildi.

MAHKEME KONKORDATO TALEBİNİ REDDETTİ

Fabrilla Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan konkordato davası kapsamında yürütülen yargılamada, mahkeme 5 Mayıs 2025 tarihinde görülen duruşmada konkordato talebini reddetti. Mahkeme, daha önce verilen geçici mühlet kararının ve tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

İFLAS KARARI RESMİLEŞTİ

Alınan kararla birlikte, Kırklareli Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 6179 numarasıyla kayıtlı olan Fabrilla Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin iflasına hükmedildi. İflasın 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.48 itibarıyla açıldığı açıklandı. Ayrıca, iflas tasfiyesinin basit usulde yürütülmesine karar verildi.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİ SONA ERDİ

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, daha önce konkordato komiser heyeti olarak atanan Yıldırım Keser, Sedef Şahin ve Vedat Var’ın görevlerinin de 5 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla sona erdiği bildirildi. İflas kararı gereği ilgili işlemler Kırklareli İcra (İflas) Müdürlüğü’ne iletildi.