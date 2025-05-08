Türkiye, Havacılık Bakımında Dünya Sahnesinde! THY'den Dünya Deviyle Anlaşma... İstanbul Havalimanı'nda Hizmete Girecek, 1000 Kişi İstihdam Edilecek

THY Teknik A.Ş., Rolls-Royce ile İstanbul Havalimanı’nda 2027’de açılacak dev uçak motor bakım merkezi için anlaştı! Airbus A350 ve A330neo’nun Trent motorlarına hizmet verecek tesis, yılda 200 motor bakımı yapacak, 1.000 kişiye istihdam sağlayacak. Yüzde 30 gelir artışı ve yıllık 700 milyon dolar ihracat katkısı bekleniyor.

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Türkiye, Havacılık Bakımında Dünya Sahnesinde! THY'den Dünya Deviyle Anlaşma... İstanbul Havalimanı'nda Hizmete Girecek, 1000 Kişi İstihdam Edilecek

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Rolls-Royce ile anlaşarak İstanbul Havalimanı’nda 2027’de açılacak dev bir uçak motor bakım merkezi kuruyor. Yılda 200 motor bakımı yapacak tesis, 1.000 kişiye iş sağlayacak ve Airbus A350, A330neo gibi uçakların Trent motorlarına hizmet verecek.

THY Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı’nda kuracağı yeni tesisle Airbus A350 ve A330neo uçaklarında kullanılan Trent XWB-97, XWB-84 ve 7000 motorlarına kapsamlı bakım hizmeti sunacak. 2027’de açılacak merkez, THY filosunun yanı sıra Rolls-Royce’un dünya çapındaki havayolu müşterilerine de hizmet verecek.

Yıllık gelirini yaklaşık yüzde 30 artırması beklenen tesis, THY Teknik’i motor bakım pazarında liderliğe taşıyacak. Türkiye ekonomisine ise anlaşma süresince yılda ortalama 700 milyon dolar ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı
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