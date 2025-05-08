Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Patron, Özel Yazışmaları Okuyabilir mi?

Teknoloji her geçen gün iş yaşamını daha da dönüştürürken, çalışan ile işveren arasındaki sınırlar da yeniden çiziliyor. Özellikle işyerinden tahsis edilen e-posta adreslerinin kullanımı, hem çalışanlar hem de patronlar için büyük bir merak konusu.

İşyerleri, çalışanlarına yalnızca işle ilgili yazışmalar için e-posta adresi tahsis ediyor. Ancak bu adreslerin zamanla özel amaçlar için de kullanıldığı sıkça görülüyor. İşte tam bu noktada önemli bir ayrım devreye giriyor. Uzmanlara göre, işverenin sağladığı mail adresinde yapılan yazışmalar, iş ilişkisi kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla işverenin bu e-postaları denetlemesi hukuken mümkün olabiliyor.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, 5 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı da bu konuda net: "İşveren, iş amaçlı verilen kurumsal e-posta adresini denetleyebilir."

Kararda, çalışanın özel hayat gizliliği ilkesinin ihlal edilmediği vurgulanıyor, zira bu adresin özel yazışmalar için kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.

ATILMA SEBEBİ OLABİLİR Mİ?

Eğer çalışan, iş saatlerinde sürekli olarak şirket bilgisayarını veya mail adresini kişisel işler için kullanıyor, sosyal medyada vakit geçiriyor ya da iş akışını olumsuz etkiliyorsa; bu durum tazminatsız fesih sürecini başlatabilecek kadar ciddi olabilir.

Ayrıca şirket maili üzerinden kurumla ilgili gizli bilgilerin paylaşılması, çalışma arkadaşlarına veya yöneticilere yönelik hakaret ya da olumsuz ifadeler içeren yazışmalar yapılması da işten atılma gerekçesi oluşturabiliyor.

KONUŞMALARA DİKKAT EDİN

İşyerinden tahsis edilen e-posta adresleri, "kişisel alan" değil, iş alanı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle çalışanların, özel yazışmalarını bu adreslerden uzak tutması büyük önem taşıyor. Aksi halde bir mail, kariyerinize mal olabilir.

Kaynak: Sabah