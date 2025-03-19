Dev Bankadan Beklenmedik Karar! Binlerce Kişi İşsiz Kalacak
ABD’nin dev bankalarından biri olan Morgan Stanley, beklenmedik işten çıkarma kararıyla gündeme geldi. Banka, 2 bin kişiyle yollarını ayıracak.
Kaynak: Reuters
ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, bu ayın sonunda yaklaşık 2 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Reuters’ın haberine göre, bu işten çıkarmalar, finansal danışmanlar dışındaki toplam iş gücünün %2 ila %3’üne denk geliyor.
Şirkete yakın kaynaklar, bu adımın doğrudan piyasa koşullarıyla ilgili olmadığını, aksine operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor.
WALL STREET’TE İŞTEN ÇIKARMA FURYASI DEVAM EDİYOR
2024 yılı sonu itibarıyla 80 binden fazla çalışanı bulunan Morgan Stanley’nin bu hamlesi, Wall Street’teki belirsizliğin arttığı bir döneme denk geliyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklamaları, finans sektöründe temkinli bir stratejiye yönelimi hızlandırdı. Bu durum, bankaların iş gücü politikalarında değişikliğe gitmesine neden oldu.
BANKACILIK SEKTÖRÜ KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
Morgan Stanley'nin ardından, diğer büyük bankalar da benzer küçülme adımları atmaya başladı. Goldman Sachs, yıllık performans değerlendirmelerini öne çekerek çalışan sayısını %3 ila %5 arasında azaltmayı planlıyor. Bank of America ise bu ayın başlarında yatırım bankacılığı biriminde 150 genç bankacıyla yollarını ayırdı.
Finans dünyasında, Trump’ın seçim zaferi sonrası sermaye piyasalarında güçlü bir toparlanma beklentisi hakim olsa da, değişken gümrük politikaları nedeniyle bu iyileşme henüz gerçekleşmedi.
ÜST DÜZEY İTİHDAM SÜRÜYOR
Morgan Stanley’nin Eş Başkanı Daniel Simkowitz, katıldığı bir konferansta, yeni hisse ihraçları ve birleşme & satın alma işlemlerinin, politik belirsizlikler nedeniyle yavaşladığını ifade etti. Ancak banka, yatırım bankacılığı biriminde üst düzey pozisyonlara yeni istihdam sağlamaya devam ettiğini duyurdu.