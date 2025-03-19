Dev Bankadan Beklenmedik Karar! Binlerce Kişi İşsiz Kalacak

BANKACILIK SEKTÖRÜ KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Morgan Stanley'nin ardından, diğer büyük bankalar da benzer küçülme adımları atmaya başladı. Goldman Sachs, yıllık performans değerlendirmelerini öne çekerek çalışan sayısını %3 ila %5 arasında azaltmayı planlıyor. Bank of America ise bu ayın başlarında yatırım bankacılığı biriminde 150 genç bankacıyla yollarını ayırdı.

Finans dünyasında, Trump’ın seçim zaferi sonrası sermaye piyasalarında güçlü bir toparlanma beklentisi hakim olsa da, değişken gümrük politikaları nedeniyle bu iyileşme henüz gerçekleşmedi.