Fed'in Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum Ne?

Fed'in faiz kararının ardından yatırımcıların gözleri dolar ve Euro'da yaşanacak hareketliliğe çevrildi. İşte dolar ve Euro'da son durum...

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Fed'in Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum Ne?

Piyasaların gözleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına kilitlenmişti. Fed faiz kararını dün açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed’in kararının ardından dolar an itibarıyla 38,6421 TL’den işlem görürken, Euro ise 43,8079’dan işlem görüyor.

Fed’in faiz kararını sabit tutma kararını oy birliği ile aldığı belirtilirken, açıklamada, Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor" değerlendirmesine yer verilmişti.

Piyasaların Beklediği Haber Geldi! FED Faiz Kararını AçıkladıPiyasaların Beklediği Haber Geldi! FED Faiz Kararını AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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