Araç Muayene İstasyonu İhalesini Rekor Fiyatla Kazanmışlardı... MOI’nin Ortaklarından Türkiye'ye Güven Tam: 'Devlet Bu Alanı Çok İyi Kurgulamış'

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına işletme hakkı ihalesini, , global ölçekte faaliyet gösteren ve araç muayene sektörünün en büyük isimlerinden biri olan Opus Group'un Metgün İnşaat, Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA'nın oluşturduğu MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. MOI Ortak Girişim Grubu 1'inci bölge için 830 milyon dolar, 2'nci bölge için ise 890 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi.

15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni imtiyaz dönemine ilişkin ihale şartnamesine göre, başlangıç yatırımı olarak 125'i 1'inci bölgede, 124'ü 2'nci bölgede olmak üzere 249 sabit istasyon ve 10 motosiklet istasyonu kurulacak. Ayrıca, 47'si 1'inci bölgede ve 46'sı 2'nci bölgede olmak üzere 93 seyyar istasyon hizmete girecek.

MOI Ortak Girişim Grubu’nun oluşturan Opus’un CEO’su Lothar Geilen, Itversia’nın Başkanı Carlos Martinez Agudo ve Metgün temsilcisi Murat Özden, yatırım planlarını anlattı. Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a konuşan şirket ortakları, ihale sürecinin şeffaflığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, birlikte gerçekleştirdikleri işbirliğinden çok memnun olduklarını vurguladı.

'DEVLET BU ALANI ÇOK İYİ KURGULAMIŞ'

Opus’un CEO’su Lothar Geilen, Türkiye pazarına yatırım yapma kararı almalarında nelerin etkili olduğuna ilişkin soruya şu cevabı verdi:

“Öncelikle şu ana kadar yapılan araç muayene işlerine baktığımızda sadece mevcut işletmecinin kat ettiği mesafe değil böyle bir araç muayene sisteminin hem ülkeye hem araç sahiplerine sağladığı faydalardaki başarı dikkatimizi çekti. Türkiye’de devlet bu alanı çok iyi kurgulamış ve yabancı bir yatırımcı olarak bu kurgu dikkatimizi çekmeyi başardı. Sonrası için baktığımızda Türkiye büyüyen bir ekonomi, araç muayene sayıları ve insanların sahip olduğu araç sayılarının 2027-2047 döneminde çok anlamlı büyümeler göstereceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla yönetimin verdiği destek ve bu büyüme potansiyelinin Türkiye’yi çok cazip bir pazar haline getirdiği düşüncesiyle hareket ettik ve geldik.”

'TÜRKİYE BÜYÜYEN BİR EKONOMİ'

Türkiye’de şu ana kadar araç muayene konusunda yapılan işlere baktığımızda sadece mevcut işletmenin değil pazarın başarısının başarısı da ilgimizi çekti. Devlet çok iyi kurgulamış, bu ilgimizi çekti. Türkiye büyüyen bir ekonomi insanların sahip olduğu araç sayısı da muayene işi de 2027’de sonra daha da büyüyecek. Türkiye bu anlamda yüksek bir potansiyele sahip. Ve Metgün gibi çok güçlü bir lokal partnerimiz var. Çok adil planlanmış ve şeffaf gerçekleştirilen, en iyi teklifi verenin kazandığı ihale modeli de bizim için motivasyon oldu. Türkiye’ye güveniyoruz, ortaklarımıza güveniyoruz.

'TÜRKİYE KADAR BÜYÜK BAŞKA PAZARIMIZ YOK'

Türkiye’deki ihale dünyadaki en büyük araç muayene istasyonu ihalesiydi. Türkiye’ye yaklaşabilecek bir pazar yok ve Türkiye kadar önemli başka bir büyük pazarımız da yok. Dolayısıyla böyle bir hacim Opus olarak tek başına altından kalkabileceğimiz bir iş değildi. Güçlü ortaklarımızla birlikte başarılı işler yapacağız."

'TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA FARK YARATACAĞIZ'

Lothar Geilen, 2027 yılından sonra işletmeci olarak Türkiye’de nasıl fark yaratacaklarını ise şöyle anlattı:

“Öncelikle altını çizmek istiyorum; Türkiye’de 2007’den beri bir araç muayene kültürü getirilmesinin faydalarını görülmüş. Binlerce hayat kurtarılmış bu model sayesinde. Biz de hayat kurtaran bir bakış açısına sahip olmaya devam edeceğiz. İnsan unsurunun daha az, otomasyonun ağırlıkta olacağı bir yapı kuracağız. Araç sahiplerinin memnuniyeti önceliğimiz olacak. Bakanlığın izni doğrusunda, mevzuata uyum çerçevesinde yenilikler getireceğiz. OBD dediğimiz özellikle yeni nesil araçlara yönelik teknolojilerimiz olacak. Şerit takip sistemi, park sensörleri gibi araç ve sürüş güvenliğini sağlayan sistemlere ilişkin özel testlerimiz olacak. Elektrikli araçlarla ilgili yeni bir test programları getireceğiz. Elektrikli araç pazarının büyümesi kaçınılmaz özellikle batarya sistemlerindeki sızıntı yangın ve hasar potansiyeli barındırıyor. İlk defa bunların kontörünü sağlayan testler getireceğiz.”

Bu noktada Itversia’nın Başkanı Carlos Martinez Agudo kendilerini mutlu eden bir ihale sürecinden geçtiklerini, Türkiye’ye güvendiklerini belirterek tamamen kağıtsız ve online sistemlerle sıfır atık odaklı bir çalışma sistemleri olacağını vurguladı.

'İSTASYONLAR AFET HALİNDE SAHRA HASTANESİNE DÖNÜŞECEK'

Metgün temsilcisi Murat Özden de ihaleye en yüksek teklifi verdikten hemen sonra yatırım planlaması için çalışmaya başladıklarını vurguladı. Özden şöyle devam etti:

"Bizim tarafımızda özellikle arazi geliştirme ve inşaat konusuna ağırlık verdik. Şu anda 217 tane istasyon var ve biz başladığımızda bunlara 32 tane daha eklenmiş olması gerekiyor. Mevcut istasyonların devir için diğer işletmeci ile görüşmek gerekiyor. Ortaklarımız teknoloji konusunda öne çıkacak. Biz tüm istasyonları sıfırdan yapmak üzere yola çıktık. Çok çevik bir proje yönetimi olacak. Opus yılda 30 milyon muayene yönetiyor. 2024 verilerine göre Türkiye’de 12,5 milyon, tekrarı ile 15 milyona çıkıyor muayene rakamı. Bizim proje grubu ile ortakların gruplarına eşleştirdik, çalışmaları hızlandırdık. Otonom ve elektrikli araçlarla ilgili çalışmaları adapte edeceğiz. 20 yıl süreklilik sağlayacak şekilde planlama yapıyoruz. 249 istasyon sadece başlangıç daha da artacak sayı. Türkiye’de araç sayısı da büyüyor ve belki 2047 yılında iki katı istasyonla Türkiye’nin her yerinde çalışıyor olacağız. İnsan kaynaklarını önemsiyoruz. 75 kişiye ulaştık şu anda. İstasyonlarda şu anda 4500 çalışan var. Herkese kapımızımız da gönlümüz de açık. Onların bize bizim onlara ihtiyacımız var. Dünyaya örnek bir özelleştirme oldu. İl il araç sayısını, araç tipini istasyonlar bazında çalışıyoruz; ihtiyaçlara göre yatırım planlıyoruz. Türkiye’nin büyümesi ve araç sayısının büyümesi ile ilgili projeksiyonlar yapıyoruz. 20 yıllık bir projeyle kurguluyoruz. Bütün istasyonlar afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde planlanıyor. Hepsinde yenilebilir enerji kullanılacak, sıfır atık olacak. Kadın istihdamını arttıracağız. Otomasyonla kadın istihdamını arttırmayı hedefliyoruz.”

TÜRKİYE'DEN SONRA HEDEF NERESİ?

Özden’e Türkiye’den sonra başka pazarlara açılma planlarının olup olmadığına ilişkin, "Türkiye’den başlayarak sonrasında Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere açılma hedefimiz var. Bütün dünyada bu yatırım modeli ile büyümeyi hayata geçirebiliriz diye konuşuyoruz" dedi.

Kaynak: Patronlar Dünyası