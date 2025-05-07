Geleceğin En Çok Değer Kazanacak Arazileri Belli Oldu

Eskişehir'de arazi yatırımı yapmak isteyenler için dikkat çeken bölgeler netleşti. Kentin farklı noktalarında yer alan ve önümüzdeki yıllarda değer kazanması öngörülen araziler, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şehirde planlanan ulaşım ve sanayi projeleri ile birlikte konut gelişimleri, bazı bölgeleri öne çıkarıyor.

Geleceğin En Çok Değer Kazanacak Arazileri Belli Oldu

Eskişehir’in doğusunda yer alan Alpu Ovası, hem tarımsal üretim hem de sanayi yatırımları açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Bölgede planlanan enerji ve sanayi projeleri sayesinde, arazi fiyatlarının önümüzdeki dönemde artış göstermesi bekleniyor.

TEPEBAŞI VE ODUNPAZARI KONUT YATIRIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kentin merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı, üniversitelere olan yakınlıkları ve hızla gelişen konut projeleriyle öne çıkıyor. Bu bölgelerdeki arsalar, uzun vadeli yatırım düşünenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Geleceğin En Çok Değer Kazanacak Arazileri Belli Oldu - Resim : 1

KUZEY ÇEVRE YOLU PROJESİ ULAŞIMI GÜÇLENDİRECEK

Şehirde planlanan Kuzey Çevre Yolu Projesi, Eskişehir’in ulaşım ağında önemli bir gelişmeye kapı aralayacak. Bu projeye yakın konumda bulunan araziler, değer kazanacak bölgeler arasında gösteriliyor.

SAZOVA VE BATIKENT SOSYAL VE KÜLTÜREL AVANTAJLARIYLA ÖN PLANDA

Eskişehir’in batısında yer alan Sazova ve Batıkent bölgeleri ise sosyal ve kültürel alanlara yakınlıklarıyla dikkat çekiyor. Bu bölgelerdeki arsalar, orta vadede değer artışı potansiyeline sahip olmasıyla yatırımcıların ilgisini üzerine topluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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