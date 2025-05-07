Google Tüm Gmail Kullanıcılarını Uyardı: Son 7 Gününüz Kaldı!
Gmail kullanıcılarını hedef alan kimlik avı saldırıları artış gösterirken, Google'dan konuyla ilgili önemli bir bilgilendirme geldi. Şirket, hesabını dolandırıcılara kaptıran kullanıcıların yedi gün içinde hesaplarına yeniden erişim sağlayabileceklerini duyurdu. Ancak bu sürenin sonuna gelindi. Tanınan ek süre yarın sona eriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde pek çok Gmail kullanıcısı, zararlı bağlantılar içeren ve gerçek gibi görünen sahte e-postalarla karşılaşıyor. Google, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, bu e-postalardaki tuzaklara düşerek hesap kontrolünü kaybeden kullanıcıların bir haftalık süre içinde güvenlik adımlarını tamamlamaları halinde hesaplarını geri alabileceklerini duyurmuştu.
ŞANSINIZ TELEFON NUMARANIZDA
Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için kullanıcıların daha önce Gmail hesaplarını bir telefon numarasına ya da alternatif bir e-posta adresine bağlamış olmaları gerekiyor. Bu bilgiler sayesinde kullanıcı, güvenlik doğrulamasını geçip hesabının sahibi olduğunu kanıtlayabiliyor.
Google, bu nedenle henüz bir kurtarma bilgisi tanımlamamış kullanıcıları, gecikmeden bu adımı tamamlamaya çağırıyor. Aksi takdirde hesabını kaybeden kullanıcıların geri dönüş şansı oldukça düşüyor.
UYARILAR CİDDİYE ALINMALI
Google’ın bu adımı, yaklaşık 1.8 milyar Gmail kullanıcısını tehdit eden yeni nesil kimlik avı saldırılarının ortaya çıkmasının ardından geldi. İlk uyarı, Ethereum yazılımcılarından Nick Johnson’dan geldi. Johnson, gerçek gibi gözüken bir Google hesabından gelen ve hesap erişim izni isteyen sahte bir e-postayı sosyal medyada paylaşarak dikkatleri bu yeni tehdide çekti.
SAHTE SAYFALARA DİKKAT
Johnson, linke tıkladığında karşısına çıkan destek sayfasının Google’ın resmi sayfalarına çok benzediğini, bu sayede kullanıcıların aldatıldığını belirtti. Normal şartlarda Gmail filtrelerinin bu tür mesajları engellemesi beklenirken, sistemin bu örnekte başarısız olduğu vurgulandı.
GOOGLE GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATTI
Şirket, eleştiriler üzerine ilgili güvenlik açığını hızla kapattığını duyurdu ve kullanıcıların sahte e-postaları nasıl tespit edebileceğine dair kapsamlı bir kılavuz yayınladı. Ayrıca şirketten yapılan açıklamada, “Google hiçbir zaman sizden şifre gibi kişisel bilgilerinizi istemez ve kullanıcıları telefonla aramaz” denilerek kullanıcılar bir kez daha uyarıldı.