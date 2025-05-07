Google Tüm Gmail Kullanıcılarını Uyardı: Son 7 Gününüz Kaldı!

ŞANSINIZ TELEFON NUMARANIZDA

Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için kullanıcıların daha önce Gmail hesaplarını bir telefon numarasına ya da alternatif bir e-posta adresine bağlamış olmaları gerekiyor. Bu bilgiler sayesinde kullanıcı, güvenlik doğrulamasını geçip hesabının sahibi olduğunu kanıtlayabiliyor.

Google, bu nedenle henüz bir kurtarma bilgisi tanımlamamış kullanıcıları, gecikmeden bu adımı tamamlamaya çağırıyor. Aksi takdirde hesabını kaybeden kullanıcıların geri dönüş şansı oldukça düşüyor.