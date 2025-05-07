Mayıs Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yattı mı? 65 Yaş Üstü Ödemeler Ne Zaman

65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireyleri ilgilendiren mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı.

Mayıs Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yattı mı? 65 Yaş Üstü Ödemeler Ne Zaman

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal yardım programlarının düzenli şekilde sürdürüldüğünü ve bu kapsamda ödemelere başlandığını duyurdu.

TOPLAM 6,2 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANDI

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımlarını sağlamanın ve bağımsız bir yaşam sürmelerini desteklemenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Bu doğrultuda eğitim, sağlık, ekonomik ve sosyal alanlarda kapsamlı destekler sunulduğunu vurgulayan Mahinur Özdemir Göktaş, “Mayıs ayı için toplam 6,2 milyar lira tutarında ödeme yapılmaya başlandı. Bunun 3,5 milyar lirası yaşlı aylığı, 2,7 milyar lirası ise engelli aylığı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İNSAN ODAKLI POLİTİKALAR DEVAM EDİYOR

Mahinur Özdemir Göktaş, yürütülen yardım programlarının insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde şekillendirildiğini belirterek, bu ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dilediğini açıkladı.

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Kaynak: AA

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