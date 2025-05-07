Şehir Giriş Çıkışlarında Sıkı Denetim: Maliye Saha İndi, Tüm Araçlar Mercek Altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçıranları tespit etmek için bütün OSB'lerin giriş ve çıkışlarında ve büyükşehirlerin bütün ana arterlerinde kalıcı olarak maliye memuru bulunduracaklarını açıklamıştı. Sistemin devreye sokulduğu ve eksik belgesi olanlara işlem uygulandığı ortaya çıktı.

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Şehir Giriş Çıkışlarında Sıkı Denetim: Maliye Saha İndi, Tüm Araçlar Mercek Altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıplarını önlemeye yönelik yeni bir uygulamayı duyurdu. Bakan Şimşek, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve büyükşehirlerin ana ulaşım güzergâhlarında sürekli görev yapacak maliye personeliyle denetimlerin kalıcı hale getirileceğini açıkladı.

Katıldığı bir programda vergi mükellefi olup yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin yakından takip edildiğini belirten Bakan Şimşek, denetimlerin sadece belirli zamanlarda değil, kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Şimşek, “Artık belli saatlerde değil, sabit noktalarda sürekli var olacağız” dedi.

YENİ SİSTEM 1 OCAK’TA BAŞLAMIŞ

Hürriyet gazetesi yazarı Neşe Karanfil’in haberine göre, uygulama 1 Ocak 2025’ten itibaren fiilen başladı. Bu tarihten bu yana OSB’lerde ve şehir girişlerinde vergi denetimleri aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar 184 OSB’de toplam 50 bin denetim gerçekleştirildi ve 30 binin üzerinde tutanak düzenlendi. Karayollarında ise yaklaşık 35 bin kontrol yapıldı.

Şehir Giriş Çıkışlarında Sıkı Denetim: Maliye Saha İndi, Tüm Araçlar Mercek Altında - Resim : 1

KAMYONLARLA TAŞINAN MALLAR TAKİPTE

İstanbul’da 18 farklı kapısı bulunan büyük bir OSB’de kapsamlı denetimler yürütüldüğü bilgisi de paylaşıldı. Daha önce sadece belirli dönemlerde yapılan kontroller, artık günlük hale geldi..

Yolda durdurulan kamyonlarda malın sevk irsaliyesi ve faturası kontrol ediliyor. Belgeler eksikse resmi tutanak düzenleniyor ve bu bilgiler dijital olarak kayda alınıyor. Uzmanlar, “Bir kamyon durdurulduğunda içinde domates varsa kimden alındığı, kime götürüldüğü soruluyor. Götürülen firmaya da ne amaçla kullanacağı soruluyor. Yani sadece yolda yakalayıp durdurmak değil. Amaç alanda zincirleme kayıtdışılığı engellemek” ifadelerini kullandılar.

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Kaynak: Hürriyet

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Mehmet Şimşek
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