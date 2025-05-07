Maaşlar 4 Ayda Eridi: Asgari Ücretlinin Cebinden 2 Bin 953 Lira Buharlaştı

TÜİK’in enflasyon verilerinin ardından resmi rakamları baz alarak rapor hazırlayan DİSK-AR asgari ücretteki erimeyi açıkladı. Buna göre asgari ücretli yılın ilk dört ayında maaşından 2 bin 953 lira kaybetti. Raporda ara zam gerekliliğine dikkat çekildi.

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Maaşlar 4 Ayda Eridi: Asgari Ücretlinin Cebinden 2 Bin 953 Lira Buharlaştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) her ay hazırladığı ‘Ücret Kayıpları İzleme Raporunun’ nisan sayısını yayımladı. DİSK-AR resmi veriler ve TÜİK’ten yararlanarak hazırladığı raporunda asgari ücretteki erimeyi gözler önüne serdi.

Rapora göre yılın ilk 4 ayında emek gelirlerinde toplamda 176,6 milyar liralık kayıp oluştuğu aktarıldı. Söz konusu rakamın ilerleyen aylarda katlanarak artacağına vurgu yapılırken "Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler emek gelirlerini eritmeye devam ediyor" dendi.

176,6 MİLYAR LİRA KAYIP

Yılın ilk 4 ayında sadece işçi ücretlerinde yaşanan kayıpların 100,4 milyar lira olarak hesaplandığı vurgulanan raporda memur maaşlarında ise 34,8 milyar liralık kaybın oluşturğu aktarıldı. Raporda şu ifadelere yer verdi: “Emekli aylıklarındaki kayıp ise 41,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp ise 176,6 milyar lira olarak hesaplandı. Enflasyon emek gelirlerini tekil olarak da aşındırıyor. Örneğin 22 bin 105 lira olan net asgari ücrette yaşanan kayıp 2 bin 953 lira oldu. Bu durum asgari ücrete Temmuz 2025’te zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor.”

Asgari ücret dışındaki ücretlere de örnek verilen raporda “Asgari ücretin bir buçuk katı 31 bin 400 lira ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 4 bin 195 lira olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde 40 bin 700 lira ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 5 bin 311 lira oldu. Enflasyon karşısında, asgari ücretin 2,5 katı gelirli 50 bin lira civarı ücreti olan bir işçi 6 bin 310 lira, asgari ücretin 3 katı düzeyinde ücreti olan 78 bin lira civarı ücret alan bir işçi 7 bin 478 lira kayba uğradı” dendi.

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Kaynak: ANKA

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