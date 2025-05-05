Mehmet Şimşek'ten Yıl Sonu Enflasyon Tahmini

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemi ve kira fiyatlarına ilişkin konuştu.

İşte Bakan Şimşek'in açıklamaları:

“Hayat pahalılığı ile mücadele en önemli gündem maddemiz. 2 yıla yakın bir süredir uyguladığımız programın ana amacı enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmek.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Haziran 2024’ten bu yana sürekli yıllık enflasyon düşüşte. 11 aydır yıllık enflasyon aşağı yönlü devam ediyor. Son yaşanan iç ve dış şoklara rağmen yıllık enflasyonun sınırlı da olsa düşüşe devam etmiş olması olumlu. Bundan sonraki süreçte enflasyon düşer mi? Tabi ki enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz. Bu sene için hem maliye politikası hem gelirler politikası daha destekleyici bir nitelik kazanacak. Arz yönlü çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

2023’ün sonunda enflasyon yaklaşık yüzde 65’ti geçen sene yüzde 44’e indi. 20 puanlık düşüş, önemli bir düşüş. Bu sene hedefimiz 20’li rakamlar. Biz enflasyonun hedef tahmin aralığı içinde kalması ihtimaliyi yüksek görüyoruz. Hala biz hedeflerimize inanıyoruz.

KİRA FİYATLARINDA SON DURUM

Enflasyonu nispeten yüksek tutan faktörlerden bir tanesi hizmet enflasyonu. Hizmet enflasyonunda kira, eğitim ön plana çıkıyor. 2023’te kira enflasyonu yüzde 110 civarındayken, 2024’te yüzde 100’ün üzerindeyken, şu anda yüzde 90’ın altına indi. Özellikle temmuzdan sonra bir normalleşme olacak."

Kaynak: AA