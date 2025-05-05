BOTAŞ'ta Yeni Dönem! Tümden Değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerinin yanı sıra boru hattı, santral ve altyapı dahil yapım işlerine yönelik her türlü mal ve hizmet alımını kapsıyor.

YERLİLİK VE DİJİTALLEŞME ÖNE ÇIKIYOR

Yönetmelikte enerji arz güvenliğinin sağlanması, iş sürekliliği, yerli ve milli imkanların kullanılması ve geliştirilmesi temel ilkeler olarak belirlendi. Tedarikçi ve yüklenici firmaların yeterlik bilgileri elektronik ortamda kaydedilerek ihale süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Elektronik ihale ve eksiltme teklifleri e-imza ile sunulabilecek ve tüm süreçler dijital ortamda yürütülebilecek.

ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Çevreye duyarlı tasarımlar ve sosyal sorumluluk planları, yapılacak sözleşmelere dahil edilebilecek. Ayrıca, gümrük işlemleri ve Türk bayraklı taşıtların kullanımı teşvik edilecek.

FARKLI İHALE USULLERİ UYGULANACAK

Açık ihale, belli istekliler arasında ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin gibi yöntemlerin düzenlendiği yönetmelikte, karmaşık projelerde belli istekliler arasında ihale yapılabilecek. Acil durumlarda ise pazarlık usulü veya doğrudan temin yöntemi kullanılabilecek.

YERLİLERE FİYAT AVANTAJI SAĞLANACAK

Bazı ihaleler sadece yerli isteklilere açık olacak. Yerli isteklilere ve yerli mallara yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanabilecek. Sözleşmeler anahtar teslimi, birim fiyatlı veya karma şekilde düzenlenebilecek.

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, eski yönetmelik kapsamında başlamış işler eski yönetmelik hükümlerine göre tamamlanacak.

Kaynak: AA