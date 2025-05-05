CHP'li Gürer'den İktidara 'Çiğ Süt' Çağrısı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer çiğ süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Türkiye'nin Fransa'nın iki katı fazla hayvana sahip olup üretimde dibe vurduğunu anlatan Gürer, iktidara destek çağrısı yaptı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
CHP'li Gürer'den İktidara 'Çiğ Süt' Çağrısı

Tarım üreticisi ekonomik krizle beraber fırlayan girdi maliyetleri ve devlet desteğinin yetersiz gelmesi nedeniyle büyük bir buhran yaşıyor. Onların sorunlarına duyarsız kalmayan CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer de sık sık yaşanan krizi Meclis gündemine taşıyor. Gürer, son olarak Niğde, Osmaniye ve Konya’da süt inekçiliği yapan üreticilerle çiğ sütün geldiği hali görüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son verilerine göre, toplanan çiğ süt miktarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,4 düştüğünü hatırlatan milletvekili, süt çiftliklerini dolaşarak artan ahır ve yem maliyetleri ile düşük süt fiyatlarının üretimi bitirme noktasına getirdiğini anlattı. Gürer, iktidara acil destek çağrısında bulunup, üreticinin hayvan sayısını azaltmak mecburiyetinde kaldığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

'FRANSA'DA KÖTÜYÜZ'

Ömer Fethi Gürer, süt üretimi ve hayvancılıkta sorunların giderek büyüdüğünü işaret ederek, Türkiye'nin hayvan varlığı bakımından Fransa'nın iki katına sahip olduğunu ancak üretimin giderek düştüğünü belirtti. CHP'li Gürer, Türkiye’de yerli hayvan ırklarının da azaldığını söyledi.

'11 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GİTTİ SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

İktidarın hayvancılıktaki ithalat politikasına da tepki gösteren CHP'li vekil, “Son üç yılda 1,5 milyon baş sığır ithal edildi, 2.4 milyar dolar ödeme yapıldı. Sığır kesimi 2023-2024 yılları arasında 733.000 baş azaldı. Et üretiminde 187.000 tonluk kayıp yaşandı. TÜİK verilerine göre hayvan sayısında da azalma var. 2010 yılından bu yana 10 milyon baş hayvan ithal edildi. Yurt dışına 11 milyar dolar döviz gitti ancak hayvancılıkta sorunlar çözülemedi" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer Açıkladı! 'Gıda Enflasyonunda OECD Ülkelerinde Zirvedeyiz'CHP'li Gürer Açıkladı! 'Gıda Enflasyonunda OECD Ülkelerinde Zirvedeyiz'Ekonomi
CHP'li Gürer Sordu, Bakan Yumaklı Yanıtladı: Hayvan Hastalıkları Ne Durumda?CHP'li Gürer Sordu, Bakan Yumaklı Yanıtladı: Hayvan Hastalıkları Ne Durumda?Güncel

Etiketler
Ömer Fethi Gürer CHP Süt
Son Güncelleme:
CHP'li Sarı’dan Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi CHP'li Sarı’dan Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
BOTAŞ'ta yeni dönem! Tümden Değişti BOTAŞ'ta yeni dönem! Tümden Değişti
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli
Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor
Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü? Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?