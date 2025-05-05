CHP'li Gürer'den İktidara 'Çiğ Süt' Çağrısı

Tarım üreticisi ekonomik krizle beraber fırlayan girdi maliyetleri ve devlet desteğinin yetersiz gelmesi nedeniyle büyük bir buhran yaşıyor. Onların sorunlarına duyarsız kalmayan CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer de sık sık yaşanan krizi Meclis gündemine taşıyor. Gürer, son olarak Niğde, Osmaniye ve Konya’da süt inekçiliği yapan üreticilerle çiğ sütün geldiği hali görüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son verilerine göre, toplanan çiğ süt miktarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,4 düştüğünü hatırlatan milletvekili, süt çiftliklerini dolaşarak artan ahır ve yem maliyetleri ile düşük süt fiyatlarının üretimi bitirme noktasına getirdiğini anlattı. Gürer, iktidara acil destek çağrısında bulunup, üreticinin hayvan sayısını azaltmak mecburiyetinde kaldığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

'FRANSA'DA KÖTÜYÜZ'

Ömer Fethi Gürer, süt üretimi ve hayvancılıkta sorunların giderek büyüdüğünü işaret ederek, Türkiye'nin hayvan varlığı bakımından Fransa'nın iki katına sahip olduğunu ancak üretimin giderek düştüğünü belirtti. CHP'li Gürer, Türkiye’de yerli hayvan ırklarının da azaldığını söyledi.

'11 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GİTTİ SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

İktidarın hayvancılıktaki ithalat politikasına da tepki gösteren CHP'li vekil, “Son üç yılda 1,5 milyon baş sığır ithal edildi, 2.4 milyar dolar ödeme yapıldı. Sığır kesimi 2023-2024 yılları arasında 733.000 baş azaldı. Et üretiminde 187.000 tonluk kayıp yaşandı. TÜİK verilerine göre hayvan sayısında da azalma var. 2010 yılından bu yana 10 milyon baş hayvan ithal edildi. Yurt dışına 11 milyar dolar döviz gitti ancak hayvancılıkta sorunlar çözülemedi" ifadelerini kullandı.