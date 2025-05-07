Trafik, Kasko Ve Ferdi Kazaya Rekor Tazminat Ödendi

Türkiye Sigorta Birliği’nin 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri’ne göre, zorunlu trafik sigortası kapsamında şirketler toplamda 91 milyar 70 milyon 835 bin 499 lira tazminat ödedi. Bu kapsamda ödeme yapılan kişi sayısı ise 2 milyon 503 bin 964 olarak kaydedildi. Dönem sonu itibarıyla sonuçlanmamış dosyalar için ayrılan muallak tazminat tutarı 59 milyar 616 milyon 179 bin 635 liraya ulaşırken, bu dosyalardaki mağdur sayısı 858 bin 748 oldu. Önceki dönemden devreden muallak tazminat ise 37 milyar 174 milyon 390 bin 692 lira olarak açıklandı.

Araç tiplerine göre incelendiğinde, en yüksek tazminat 51 milyar 44 milyon 69 bin 240 lira ile otomobillere ödendi. Otomobilleri 19 milyar 587 milyon 922 bin 103 lira tazminatla kamyonetler takip etti. Trafik sigortasında tüm araç tiplerinde toplam 25 milyon 606 bin 686 teminat verildi ve 161 milyar 14 milyon 125 bin 250 lira prim yazıldı.

KASKODA 62 MİLYAR LİRAYA YAKIN TAZMİNAT

Araç sahiplerinin kendi araçlarını güvence altına aldığı kasko sigortası kapsamında geçen yıl 61 milyar 756 milyon 788 bin 819 lira tazminat ödendi. Bu alanda tazminat ödemesi yapılan kişi sayısı ise 1 milyon 449 bin 257 oldu. Kasko sigortasında muallak tazminat tutarı 17 milyar 652 milyon 128 bin 818 lira olurken, devreden muallak tazminat 11 milyar 908 milyon 755 bin 934 lira seviyesinde gerçekleşti.

En çok tazminat yine otomobillere ödendi. Otomobillere yapılan ödeme tutarı 43 milyar 603 milyon 658 bin 692 lira oldu. Kamyonetler için ödenen tazminat 6 milyar 706 milyon 218 bin 912 lira, çekiciler içinse 5 milyar 230 milyon 512 bin 125 lira olarak kaydedildi. Kasko sigortasında toplamda 9 milyon 289 bin 702 teminat verildi ve 112 milyar 328 milyon 938 bin 406 lira prim üretildi.

FERDİ KAZADA EN YÜKSEK ÖDEME OTOBÜSLERE

Ferdi kaza sigortası kapsamında ise 2024 yılında toplamda 37 milyon 584 bin 917 lira tazminat ödemesi yapıldı. Bu branşta ödeme alan mağdur sayısı 1.204 olarak açıklandı. Muallak tazminat tutarı 243 milyon 199 bin 580 lira, devreden muallak tazminat ise 156 milyon 877 bin 684 lira seviyesine ulaştı.

Araç türüne göre en yüksek tazminat 23 milyon 178 bin 226 lira ile 31 ve üzeri koltuklu otobüslere ödendi. Bu grubu, 9 milyon 296 bin 365 lira tazminatla 10-17 koltuklu minibüsler takip etti. Ferdi kaza sigortasında toplamda 157 bin 993 teminat verilirken, yazılan prim tutarı 142 milyon 323 bin 407 lira oldu.

Kaynak: AA