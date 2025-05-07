İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların karar verme sürecini zorlaştırmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve ons altın için hedef seviyeleri açıklarken, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılın ilk aylarında sert yükseliş gösteren altın fiyatları, zirve seviyeleri gördükten sonra düşüşe geçmişti. Gram altın 4.305 TL’ye, ons altın ise 3.500 dolara kadar yükselmişti. Bu seviyelerin ardından başlayan düzeltme hareketi, altın fiyatlarında bir süreliğine geri çekilmeye neden oldu. Ancak son günlerde altın fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girdi.
GRAM ALTINDA YENİ REKORA HAZIR OLUN
İslam Memiş’in verdiği bilgilere göre, gram altın şu anda 4.256 TL seviyesinde bulunuyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi devam ederken, önümüzdeki aylarda hedef 4.500 TL olarak öne çıkıyor. Memiş, son beş aylık süreçte ons altının %38, gram altının ise %43 getiri sağladığını belirtti. Bu nedenle altın almayı yeni düşünen yatırımcıların riskleri iyi analiz etmesi gerektiğini vurguladı.
ONS ALTINDA 3.000–3.500 DOLAR ARALIĞINDA HAREKET BEKLENİYOR
Ons altın fiyatları ise şu anda 3.378–3.380 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 3.200 dolara kadar gerileyen ons altın, bu kayıplarını geri aldı. Çin piyasalarının İşçi Bayramı sonrası açılmasıyla fizikî talebin artması, fiyatları destekledi. Son iki günde ons altın fiyatlarında yaklaşık 180 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Memiş, ons altının 3.000 ile 3.500 dolar aralığında sert dalgalanmaya devam edeceğini ifade etti.
GÜMÜŞ FİYATLARI ALTINA GÖRE UCUZ KALDI
İslam Memiş, yatırımcıların yalnızca altın değil, gümüş gibi alternatif yatırım araçlarını da değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Altın-gümüş rasyosunun 102 seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, gümüşün altına kıyasla oldukça ucuz kaldığını dile getirdi.
ALTIN VE BITCOIN ARASINDA TERS İLİŞKİ TAKİP EDİLECEK
Memiş’in değerlendirmelerine göre, altın fiyatlarındaki yükseliş Bitcoin’de düşüşe, Bitcoin’deki yükseliş ise altın fiyatlarında gerilemeye neden olabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların iki piyasa arasındaki ters korelasyonu yakından takip etmeleri gerekiyor. Bitcoin tarafında ise yıl boyunca yükseliş beklentisi devam ediyor.
FED KARARI BEKLENİYOR
Amerika Merkez Bankası (FED), yarın akşam faiz kararını açıklayacak. FED Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecek. İslam Memiş, FED’in faiz oranlarında değişikliğe gitmesini beklemediğini, piyasaların da %95 oranında böyle bir beklenti içinde olduğunu belirtti. Ancak önümüzdeki aylarda faiz tartışmalarının yeniden gündeme gelebileceğini aktardı.
2025 YILINDA ALTIN YATIRIMI CAZİBESİNİ KORUYACAK
İslam Memiş, 2025 yılı içinde altının yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam edeceğini ifade etti. Gram altın tarafında hedefin 4.500 TL olduğunu yineleyen Memiş, kısa vadede ise ons altının 3.500 dolar seviyesini test edeceğini öngördü. Ancak, altın almamış yatırımcıların kazanç beklentileri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.
YATIRIMCILAR SERT HAREKETLERE HAZIR OLMALI
Altın fiyatlarında kısa vadede sert dalgalanmalar bekleniyor. Memiş, gram altın ve ons altında geçtiğimiz hafta yaşanan 300 liralık ve 300 dolarlık düşüşlerin kısa vadeli düzeltmeler olduğunu, buna benzer hareketlerin önümüzdeki günlerde de görülebileceğini belirtti. Bu süreçte hem altın almak isteyenlerin hem de satmayı düşünenlerin sabırlı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
DÜĞÜN SEZONUNDA ALTIN FİYATLARI YÜKSELEBİLİR
Yılın ikinci yarısında düğün sezonunun etkisiyle gram altın fiyatlarının 4.500 TL seviyesine yaklaşabileceği ifade ediliyor. Ancak fiyatların 4.000–4.500 TL aralığında dalgalanacağı öngörülüyor. Altın fiyatlarının daha yüksek seviyelere çıkıp çıkmayacağı ise Ortadoğu’daki gelişmelere ve küresel ticaret ilişkilerine bağlı olarak şekillenecek.