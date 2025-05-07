İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun

YATIRIMCILAR SERT HAREKETLERE HAZIR OLMALI

Altın fiyatlarında kısa vadede sert dalgalanmalar bekleniyor. Memiş, gram altın ve ons altında geçtiğimiz hafta yaşanan 300 liralık ve 300 dolarlık düşüşlerin kısa vadeli düzeltmeler olduğunu, buna benzer hareketlerin önümüzdeki günlerde de görülebileceğini belirtti. Bu süreçte hem altın almak isteyenlerin hem de satmayı düşünenlerin sabırlı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.