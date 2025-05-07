Konkordato başvurularında Rekor Artış! 1 Yılda Sayı İki Katına Çıktı

Konkordato Takip platformunun verilerine göre nisan ayında başvuru yapan 444 şirketten 10’u iflas etti. Mahkemeler, 199 şirkete geçici mühlet, 136 şirkete ise kesin mühlet tanıdı. 2024 yılı nisan ayında ise konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısı 214 olarak kaydedilmişti. Bu veriler, konkordato taleplerinin bir yıl içinde ciddi bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

DÖRT AYDA 1.727 ŞİRKET BAŞVURDU

Yılın ilk dört ayına ilişkin veriler incelendiğinde, konkordato başvurusu yapan şirket sayısının toplamda 1.727’ye ulaştığı görüldü. Mahkemeler bu şirketlerin 1.308’ine geçici veya kesin mühlet verirken, 53 şirket hakkında iflas kararı çıktı. 2024’ün aynı döneminde başvuru sayısı 706, iflas eden şirket sayısı ise 35’ti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Konkordato başvurularının sektörel dağılımında inşaat sektörü başı çekti. 461 şirketin konkordato talebinde bulunduğu inşaat sektörünü, 276 başvuruyla tekstil ve 93 başvuruyla gıda ve metal ürün imalatı izledi. 2024 yılında ise en fazla konkordato başvurusunun tekstil sektöründe gerçekleştiği biliniyordu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YOĞUNLAŞTI

Veriler, ekonomik daralmanın büyükşehirlerde daha belirgin hissedildiğini de gösterdi. En fazla konkordato başvurusu yapılan iller sıralamasında İstanbul 1.061 şirketle ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 511 başvuruyla Ankara ve 180 başvuruyla İzmir takip etti. Bu illerin ardından Kocaeli, Bursa, Antalya, Tekirdağ, Konya, Denizli ve Balıkesir geldi.

Kaynak: Haber Merkezi