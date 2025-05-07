Hasat Sonrası Çiftçiye Büyük Destek! Yüzde 50'sini Devlet Verecek

TOHUM BEDELİNİN YARISI DEVLETTEN

Destek programı kapsamında, ayçiçeği tohumunun kilogram bedeli 620 TL olarak belirlenirken, bunun 310 TL’si devlet katkısıyla karşılanacak. Üreticiler ise kalan 310 TL’lik kısmı kendileri ödeyecek. Ayrıca, üretim planlaması çerçevesinde 732 TL/da destek sağlanacak. Yerli ve milli tohum çeşitlerinin tercih edilmesi durumunda ise çiftçilere 146 TL ek destek daha verilecek. Böylece toplamda 878 TL/da destek ödemesi yapılacak.