Hasat Sonrası Çiftçiye Büyük Destek! Yüzde 50'sini Devlet Verecek
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday hasadı sonrası tarım arazilerini değerlendirmek isteyen çiftçilere yönelik yeni bir destek programını duyurdu. Açıklamada, buğday tarlalarına hasattan sonra yağlık ayçiçeği ekimi yapan üreticilere tohum bedelinin yarısının devlet tarafından karşılanacağı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, yalnızca tarımsal üretim planlaması kapsamında ayçiçeği ekimine izin verilen arazilerde üretim yapılabileceği vurgulandı. Tohum desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin en kısa sürede ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerektiği ifade edildi.
TOHUM BEDELİNİN YARISI DEVLETTEN
Destek programı kapsamında, ayçiçeği tohumunun kilogram bedeli 620 TL olarak belirlenirken, bunun 310 TL’si devlet katkısıyla karşılanacak. Üreticiler ise kalan 310 TL’lik kısmı kendileri ödeyecek. Ayrıca, üretim planlaması çerçevesinde 732 TL/da destek sağlanacak. Yerli ve milli tohum çeşitlerinin tercih edilmesi durumunda ise çiftçilere 146 TL ek destek daha verilecek. Böylece toplamda 878 TL/da destek ödemesi yapılacak.
ÇİFTÇİLERE HIZLI BAŞVURU ÇAĞRISI
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sınırlı sayıda sağlanacak destekten faydalanmak isteyen üreticilerin vakit kaybetmeden müdürlüğe müracaat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Destek sayesinde hem tarım arazilerinin atıl kalmaması hem de yağlık ayçiçeği üretiminin artırılması hedefleniyor.