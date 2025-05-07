SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı
Türkiye genelinde milyonlarca emekli, 2025 yılının ikinci yarısında alacakları maaş artışını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte maaş zamlarının ilk ipuçları da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi gözler, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinde. Bu iki veriyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmiş olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Memur emeklileri yılda iki kez, yani ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu zam oranları önceden yapılan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Ancak altı aylık dönemde enflasyon bu oranın üzerine çıkarsa, aradaki fark da maaşlara yansıtılıyor. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşmeye göre memur emeklilerine 2025 yılının temmuz-aralık döneminde yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak enflasyon bu oranı aşarsa, aradaki fark da ilave artış olarak maaşlara eklenecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANINI BEKLİYOR
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de tıpkı memur emeklileri gibi yılda iki defa maaş artışı alıyor. Ancak bu grubun zam oranı doğrudan TÜİK’in açıkladığı altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Nisan ayı itibarıyla dört aylık enflasyon verileriyle birlikte bu gruba yapılacak zam oranı şimdiden yüzde 13,36 seviyesine ulaştı. Kalan iki ayın verisiyle birlikte bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.
3 TEMMUZ'DA NETLİK KAZANACAK
Emeklilere yapılacak zam oranı, 3 Temmuz tarihinde haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. Ekonomistlerin tahminlerine göre 2025’in ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 19 ila 20 arasında olacağı öngörülüyor. Bu da SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ikinci yarı maaş artışının bu oranlarda gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Memur emeklilerinde ise zam oranının yaklaşık yüzde 17 civarında oluşması bekleniyor. Bu rakamlar, yılın ilk dört ayındaki enflasyon verileri üzerinden yapılan öngörülere dayanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?
Geçtiğimiz ocak ayında açıklanan veriler doğrultusunda, 2024’ün ikinci yarısında oluşan yüzde 15,75’lik enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam olarak yansıtılmıştı. Memur emeklilerine ise bu dönemde yüzde 11,54 oranında artış yapılmıştı. Ocak ayında ayrıca yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye çıkarılmıştı. Bu yıl temmuz ayında bu taban maaşta bir artış olup olmayacağı ise haziran sonunda açıklanacak olan resmi kararla netleşecek.