SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı

Memur emeklileri yılda iki kez, yani ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu zam oranları önceden yapılan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Ancak altı aylık dönemde enflasyon bu oranın üzerine çıkarsa, aradaki fark da maaşlara yansıtılıyor. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşmeye göre memur emeklilerine 2025 yılının temmuz-aralık döneminde yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak enflasyon bu oranı aşarsa, aradaki fark da ilave artış olarak maaşlara eklenecek.