Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, toplam 6,2 milyar liralık sosyal destek ödemesinin hak sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal yardımların yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını, aynı zamanda insan odaklı ve hak temelli politikaların bir yansıması olduğunu vurguladı. "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata aktif katılımını ve bağımsız yaşamlarını desteklemeyi sürdürüyoruz" diyen Göktaş, yardımların kapsamlı bir sosyal politika çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."