Bankalar Emekli Promosyonunda Gaza Bastı: SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Ödenen Para Değişti
Nisan 2025 itibarıyla bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapmak için promosyon yarışında gaza bastı! SSK, BağKur ve tüm emeklilere ödenen para değişti. Emekli maaşını farklı bankalara taşıyan vatandaşlara 27 bin TL'yi bulan ödemeler yapılırken, bankalar sundukları ek avantajlarla da dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapmak için promosyon yarışında gaza bastı. Nisan 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşıyanlara 27 bin TL'ye varan promosyonlar sunmaya başladı. Ek avantajlar ve koşulsuz ödemelerle dikkat çeken kampanyalar emekliler için ek gelir fırsatına dönüştü. Emekli maaşını belirli bir banka üzerinden 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden emekliler, yüksek tutarlı promosyon fırsatlarından yararlanabilecek. İşte Nisan ayında değişen emekli promosyon kampanyalarının detayları…
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?
VakıfBank: 27.000 TL’ye varan ödeme fırsatı
VakıfBank, 1 Şubat – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Buna ek olarak Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden kazanılacak aylık 1.500 TL ile birlikte toplamda 15.000 TL ek ödeme sağlanarak, toplam promosyon 27.000 TL’ye kadar çıkıyor.
Garanti BBVA: Maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar ödeme
Garanti BBVA, emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında üç yıllık maaş alma taahhüdü gerekiyor.
DenizBank: Ek koşullarla 20.000 TL’yi aşan promosyonlar
DenizBank, maaş tutarına göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ek olarak mobil uygulama kullanımı, kredi kartı ve otomatik fatura talimatı gibi işlemlerle toplam ödeme 20.000 TL’yi geçebiliyor. Kampanya 30 Haziran 2025’e kadar geçerli.
TEB: 21.000 TL’ye kadar promosyon avantajı
TEB, emekli maaşını taşıyan ve fatura talimatı veren emeklilere 12.000 TL temel promosyonun yanı sıra 9.000 TL’ye kadar ek ödeme yapıyor. Toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanılabiliyor.
Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar ödeme imkanı
SGK kapsamında maaş alan emeklilere Ziraat Bankası, maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.
QNB Finansbank: Toplamda 16.200 TL’ye varan fırsat
QNB Finansbank, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra emekli kredi kartı üzerinden yıllık 1.200 TL indirim avantajı ile toplamda 16.200 TL’lik emekli kampanyası sunuyor.
ING Bank: Koşulsuz 15.000 TL’ye kadar ödeme
ING, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında promosyon başvurusu yapan emeklilere maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ödeme yapıyor. Üstelik bu ödemeler için ek bir ürün koşulu aranmıyor.
İş Bankası: Ek taahhütlerle 14.000 TL’ye ulaşan promosyon
İş Bankası, maaşını taşıyan SGK emeklilerine maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme sunuyor. Ek taahhütlerle bu tutar 14.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Şekerbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı
Şekerbank da maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Kampanya kapsamında yeni müşteriler de bu avantajlardan yararlanabiliyor.