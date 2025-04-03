Bankalar Emekli Promosyonunda Gaza Bastı: SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Ödenen Para Değişti

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

VakıfBank: 27.000 TL’ye varan ödeme fırsatı

VakıfBank, 1 Şubat – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Buna ek olarak Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden kazanılacak aylık 1.500 TL ile birlikte toplamda 15.000 TL ek ödeme sağlanarak, toplam promosyon 27.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Garanti BBVA: Maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar ödeme

Garanti BBVA, emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında üç yıllık maaş alma taahhüdü gerekiyor.