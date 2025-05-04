Emekli Bayram İkramiyesinde Milyonları Yıkan Haber! O Kişilere Para Verilmeyecek, Ödemeler Faiziyle Geri Alınacak

SGK’nın yürüttüğü kapsamlı denetimlerde, hiç çalışmadığı halde sigortalı gösterilen ve faal olmayan şirketler üzerinden sahte sigorta kaydı yaptıran binlerce kişi tespit edildi. Bu kişilerin emeklilik işlemleri detaylı şekilde incelenirken, yalnızca emekli maaşları değil, geçmişte ödenmiş bayram ikramiyeleri ve diğer sosyal yardımlar da geri talep ediliyor. Kurum, bu emeklilik haklarının tamamen iptal edileceğini ve alınan tüm ödemelerin yasal faiziyle iade edilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.