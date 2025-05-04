Emekli Bayram İkramiyesinde Milyonları Yıkan Haber! O Kişilere Para Verilmeyecek, Ödemeler Faiziyle Geri Alınacak
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödemelerini beklerken, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklama dikkat çekti. SGK, sahte sigorta yoluyla emeklilik hakkı elde eden kişilere bayram ikramiyesi ödenmeyeceğini ve daha önce yapılan tüm ödemelerin yasal faiziyle geri alınacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK’nın yürüttüğü kapsamlı denetimlerde, hiç çalışmadığı halde sigortalı gösterilen ve faal olmayan şirketler üzerinden sahte sigorta kaydı yaptıran binlerce kişi tespit edildi. Bu kişilerin emeklilik işlemleri detaylı şekilde incelenirken, yalnızca emekli maaşları değil, geçmişte ödenmiş bayram ikramiyeleri ve diğer sosyal yardımlar da geri talep ediliyor. Kurum, bu emeklilik haklarının tamamen iptal edileceğini ve alınan tüm ödemelerin yasal faiziyle iade edilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.
EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYANLAR DA UYARILDI
Henüz emeklilik başvurusu yapmamış ancak hizmet dökümünde şüpheli bildirim bulunan kişilere de uyarı yapıldı. İptal edilen hizmet süreleri sebebiyle bu kişilerin emeklilik tarihlerinin ileriye atılabileceği ve yeniden prim ödeme zorunluluğunun doğabileceği vurgulandı.
SGK’DAN E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ÇAĞRISI
SGK, tüm sigortalılara e-Devlet üzerinden düzenli olarak “Hizmet Dökümü” sorgulaması yapmaları çağrısında bulundu. Sigorta bildirimlerinin yapıldığı iş yerlerinin gerçekten faal olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtilirken, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde derhal SGK’ya başvurulması önerildi.
Kurum, bu uygulamanın hem haksız kazançların önlenmesi hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından zorunlu olduğunu ifade etti.