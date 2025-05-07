Hindistan-Pakistan Savaşı Sonrası Uzmanı Tarih Vererek Uyardı! Altında Dengeler Tümden Değişecek
Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan tansiyonun küresel piyasalara etkisini değerlendirerek altının ons fiyatında yükseliş beklentisini dile getirdi.
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Prof. Dr. Şener’e göre, henüz piyasalara tam anlamıyla yansımayan bu bölgesel gerilim, ilerleyen dönemde şiddetini artırırsa altının ons fiyatı 3400 dolar seviyesini aşabilir.
KRİZ DÖNEMLERİNDE ALTININ ROLÜ GÜÇLENİYOR
Prof. Dr. Sefer Şener, tarihsel olarak kriz dönemlerinin geçici olduğunu ve bu süreçlerin ülkelerin ekonomik dayanıklılığını test eden dönemler olarak öne çıktığını ifade etti. Prof. Dr. Şener, Türkiye’nin hem iç hem de dış krizlere rağmen ekonomik istikrarını koruduğunu ve bu nedenle yatırımcılar açısından hâlâ güvenli liman olma özelliğini sürdürdüğünü vurguladı.
ABD ETKİSİ VE PİYASA DİNAMİKLERİ
ABD’nin son dönemdeki ticari hamleleriyle altının ons fiyatında 3000-4000 dolar bandının görüldüğünü hatırlatan Sefer Şener, mevcut durumda fiyatların 3385 dolar civarında gevşediğini ancak Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimle birlikte altının yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ve 3400 dolar seviyesine ulaşabileceğini kaydetti.
YATIRIMCILARA UZUN VADELİ STRATEJİ UYARISI
Sefer Şener, yatırımcılara kısa vadeli hareketlerden kaçınmaları gerektiğini belirterek orta ve uzun vadeli stratejilere odaklanmalarını tavsiye etti. Sefer Şener, “Bu tür gerilimler kısa vadede risk oluşturabilir. Hem iş dünyası hem de yatırımcılar buna göre pozisyon almalı. Söz konusu gerginlik tedarik zincirlerini ve emtia piyasalarını etkileyebilir. Aynı zamanda pazarların genişlemesi için fırsatlar da doğurabilir” dedi.
PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ OLUYOR
Hindistan-Pakistan geriliminin ters etkilerinden birinin petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı olabileceğini belirten Prof. Dr. Sefer Şener, petrolün iki yıl önce 140 dolardan işlem gördüğünü, bugün ise 59 dolar seviyesine gerilediğini hatırlattı. Prof. Dr. Sefer Şener, Türkiye’nin yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık petrol ürünü ithal ettiğini ve bu fiyat değişiminin Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.