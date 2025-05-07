Hindistan-Pakistan Savaşı Sonrası Uzmanı Tarih Vererek Uyardı! Altında Dengeler Tümden Değişecek

KRİZ DÖNEMLERİNDE ALTININ ROLÜ GÜÇLENİYOR

Prof. Dr. Sefer Şener, tarihsel olarak kriz dönemlerinin geçici olduğunu ve bu süreçlerin ülkelerin ekonomik dayanıklılığını test eden dönemler olarak öne çıktığını ifade etti. Prof. Dr. Şener, Türkiye’nin hem iç hem de dış krizlere rağmen ekonomik istikrarını koruduğunu ve bu nedenle yatırımcılar açısından hâlâ güvenli liman olma özelliğini sürdürdüğünü vurguladı.