Hindistan-Pakistan Savaşı Sonrası Uzmanı Tarih Vererek Uyardı! Altında Dengeler Tümden Değişecek

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan tansiyonun küresel piyasalara etkisini değerlendirerek altının ons fiyatında yükseliş beklentisini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Altın Hindistan Hindistan Pakistan gerilim Gram Altın Çeyrek Altın
Hindistan-Pakistan Savaşı Sonrası Uzmanı Tarih Vererek Uyardı! Altında Dengeler Tümden Değişecek - Resim: 1

Prof. Dr. Şener’e göre, henüz piyasalara tam anlamıyla yansımayan bu bölgesel gerilim, ilerleyen dönemde şiddetini artırırsa altının ons fiyatı 3400 dolar seviyesini aşabilir.

1 5
Hindistan-Pakistan Savaşı Sonrası Uzmanı Tarih Vererek Uyardı! Altında Dengeler Tümden Değişecek - Resim: 2

KRİZ DÖNEMLERİNDE ALTININ ROLÜ GÜÇLENİYOR

Prof. Dr. Sefer Şener, tarihsel olarak kriz dönemlerinin geçici olduğunu ve bu süreçlerin ülkelerin ekonomik dayanıklılığını test eden dönemler olarak öne çıktığını ifade etti. Prof. Dr. Şener, Türkiye’nin hem iç hem de dış krizlere rağmen ekonomik istikrarını koruduğunu ve bu nedenle yatırımcılar açısından hâlâ güvenli liman olma özelliğini sürdürdüğünü vurguladı.

2 5
Hindistan-Pakistan Savaşı Sonrası Uzmanı Tarih Vererek Uyardı! Altında Dengeler Tümden Değişecek - Resim: 3

ABD ETKİSİ VE PİYASA DİNAMİKLERİ

ABD’nin son dönemdeki ticari hamleleriyle altının ons fiyatında 3000-4000 dolar bandının görüldüğünü hatırlatan Sefer Şener, mevcut durumda fiyatların 3385 dolar civarında gevşediğini ancak Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimle birlikte altının yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ve 3400 dolar seviyesine ulaşabileceğini kaydetti.

3 5
Hindistan-Pakistan Savaşı Sonrası Uzmanı Tarih Vererek Uyardı! Altında Dengeler Tümden Değişecek - Resim: 4

YATIRIMCILARA UZUN VADELİ STRATEJİ UYARISI

Sefer Şener, yatırımcılara kısa vadeli hareketlerden kaçınmaları gerektiğini belirterek orta ve uzun vadeli stratejilere odaklanmalarını tavsiye etti. Sefer Şener, “Bu tür gerilimler kısa vadede risk oluşturabilir. Hem iş dünyası hem de yatırımcılar buna göre pozisyon almalı. Söz konusu gerginlik tedarik zincirlerini ve emtia piyasalarını etkileyebilir. Aynı zamanda pazarların genişlemesi için fırsatlar da doğurabilir” dedi.

4 5
Hindistan-Pakistan Savaşı Sonrası Uzmanı Tarih Vererek Uyardı! Altında Dengeler Tümden Değişecek - Resim: 5

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ OLUYOR

Hindistan-Pakistan geriliminin ters etkilerinden birinin petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı olabileceğini belirten Prof. Dr. Sefer Şener, petrolün iki yıl önce 140 dolardan işlem gördüğünü, bugün ise 59 dolar seviyesine gerilediğini hatırlattı. Prof. Dr. Sefer Şener, Türkiye’nin yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık petrol ürünü ithal ettiğini ve bu fiyat değişiminin Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.

5 5