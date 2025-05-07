1 Haftada Aküyü Sıfıra İndirecek Hata: Araç Sahiplerinin Çoğu Bilmiyor

Soğuk havalarda en yaygın yapılan hatalardan biri, aracı terk ettikten sonra farların veya park lambalarının kapatılmaması. Bu durum, aracın elektrik sistemine gereksiz yük bindirir. Ancak sadece bu da değil. Dikkat çekmeyen bazı davranışlar da aküye zarar verebilir.

ARAÇ ÇALIŞMIYORKEN MÜZİK VE ŞARJ DETAYI...

Aracın çalışmadığı anlarda uzun süre müzik dinlemek, telefon şarj etmek ya da iç aydınlatmaları açık bırakmak; akünün kısa sürede tükenmesine neden olabilir. Günlük sadece 20-30 dakikalık bu tür kullanım, birkaç gün içinde pilin tamamen bitmesine yol açabilir.

KISA MESAFE AKÜYÜ DOLDURMUYOR

Aracı yalnızca kısa süreli (örneğin markete gitmek gibi) kullanmak, motorun alternatörüyle aküyü yeterince şarj etmesine fırsat vermez. Bu da zamanla akü plakalarının sülfatlanmasına, yani verimliliğin hızla düşmesine neden olur.

KUTUP BAŞLARINA DİKKAT

Akü başlarında zamanla oluşan oksit tabakası, elektrik akımını zorlaştırarak akünün daha yoğun çalışmasına sebep olur. Bu tür birikintiler basit karbonatlı su ya da özel temizleme sıvılarıyla kolayca giderilebilir. Böylece hem akünün ömrü uzar hem de aracın performansı korunur.

Akü sağlığını korumanın 3 pratik yolu:

Aracı terk etmeden önce tüm elektrikli donanımları kapattığınızdan emin olun.

Haftada en az bir kez, 20-30 dakikalık kesintisiz bir sürüş yaparak akünün tam şarj olmasını sağlayın.

Ayda bir kez akü kutup başlarını kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

Kaynak: Haber Merkezi