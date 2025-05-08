Fed'in Faiz Kararı Sonrası Altın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst!

Altındaki yükseliş ve düşüş dinamikleri dönemsel olarak sık sık kuvvetlenirken, Fed'in faiz kararı sonrası dengeler yeniden değişti. Bir süre yükselişini sürdüren altın, kararın ardından yeniden düşüş ivmesine geçti.

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Fed'in Faiz Kararı Sonrası Altın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst!

Uzun süredir Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve küresel piyasalardaki dengesizlik nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında müzakere haberleri geldikten sonra düşüş yaşamıştı. Dün akşam Fed’in faiz oranlarını sabit tutması ve Başkan Jerome Powell’ın faiz indirimi hakkında aceleci olmadıklarını açıklamasının arkasından tekrar yükselişe geçerken, iç piyasada bu sabah yeniden düşüşe geçti.

Fed'in Faiz Kararı Sonrası Altın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst! - Resim : 1

ALTIN NE KADAR OLDU?

Yatırımcının en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın fiyatlarında 8 Mayıs 2025 Perşembe günü güncel durum şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 4.173,32 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.822,35 TL

Yarım altın satış fiyatı: 13.645,37 TL

Tam altın satış fiyatı: 27.582,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.177,74 TL

Gremse altın satış fiyatı: 69.060,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.356,34 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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