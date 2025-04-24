THY’den Biletlerde Tavan Fiyatı Kararı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da yaşanan depremin ardından iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız ücretlerin tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

THY’den Biletlerde Tavan Fiyatı Kararı

Yeni belirlenen tavan fiyatı Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıkladı.

Yahya Üstün açıklamasında "Değerli yolcularımız, 30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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