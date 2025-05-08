Sabancı Holding'den Beklenemedik Adım! Rekor Oldu

Şirketten yapılan açıklamada, banka dışı FAVÖK marjında son üç yılın en yüksek ilk çeyrek performansına ulaşıldığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, Sabancı Holding’in güçlü nakit pozisyonunu ve düşük borçluluk oranını koruduğu ifade edildi.

ENERJİ ALANINDA YENİ YATIRIMLAR DEVREDE

Yatırımlarla ilgili değerlendirmelere yer verilen açıklamada, Enerjisa Üretim’in YEKA RES-2024 ihalelerinde iki farklı bölge için toplam 750 megavat kapasite hakkı kazandığı duyuruldu. Bu projelerin 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Ayrıca önceki yıllarda başlatılan YEKA RES-2 projeleri kapsamında 1.000 megavatlık kapasitenin de kademeli olarak devreye alındığı bilgisi paylaşıldı.

MALZEME TEKNOLOJİLERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI

Malzeme teknolojileri alanındaki gelişmelere de dikkat çekilen açıklamada, Afyon, Buñol ve Eskişehir’de gerçekleştirilen güneş enerjisi projelerinin ön plana çıktığı belirtildi. Ayrıca yurt dışında çeşitli ileri teknoloji alanlarında sürdürülen yatırımlara devam edildiği ifade edildi.

TEMETTÜ POLİTİKASI 23 YILDIR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Sabancı Holding, 2024 yılına ilişkin nakit kâr payı ödemelerini Nisan ayında tamamladığını açıkladı. Şirketin temettü politikasını kesintisiz şekilde 23 yıldır sürdürdüğü bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

2025 ZOR BİR YIL OLACAK ANCAK YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yaptığı değerlendirmede 2025 yılının zorlu geçeceğini ancak bilançolarının yatırımlar için elverişli olduğunu belirtti. Cenk Alper, 2024 yılında toplam 78,3 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2029 yılına kadar bu oranın yıllık yüzde 15-20 seviyelerine çıkmasını hedeflediklerini açıkladı.

AKTİF BÜYÜKLÜKTE İKİ KAT ARTIŞ HEDEFİ

Cenk Alper, Sabancı Holding’in aktif büyüklüğünü 2029 yılına kadar 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Bu hedef doğrultusunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve inovasyona odaklanan yatırımlara öncelik verileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA