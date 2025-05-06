40 Ülkeye İhracat yapan 20 Yıllık Ortopedi Devi Batıyor! Ortez Sağlık Hakkında Mahkemeden Yeni Karar

40’tan fazla ülkeye yüksek kaliteli medikal ürün satan 20 yıllık ortopedi devi Ortez Sağlık, yaşadığı ekonomik krizden çıkamayarak konkordato ilan etmişti. Mahkeme, komiser heyetinin görüşü doğrultusunda yeni bir karar verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Son Güncelleme:
40 Ülkeye İhracat yapan 20 Yıllık Ortopedi Devi Batıyor! Ortez Sağlık Hakkında Mahkemeden Yeni Karar

Ortopedik ürün sektöründe 20 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip Ortez Sağlık’ın konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomik zorluklar nedeniyle daha önce konkordato ilan eden Ortez Sağlık için mahkeme, geçici mühlet süresini uzattı.

40’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye medikal ürün ihracatı yapan Ortez Sağlık Malzemeleri ve Hizmetleri, mali darboğazdan çıkamayarak konkordato talebinde bulunmuştu. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla, geçici mühletin sona erdiği 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren süre 2 ay daha uzatıldı.

40 Ülkeye İhracat yapan 20 Yıllık Ortopedi Devi Batıyor! Ortez Sağlık Hakkında Mahkemeden Yeni Karar - Resim : 1

KOMİSER GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINDI

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, davacılar Bülent Mutlu ve Ortez Sağlık Malzemeleri ve Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan konkordato davasında yeni bir hüküm verdi. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, rayiç değerlere ilişkin bilirkişi raporunun henüz hazırlanmamış olması ve komiser görüşünün dikkate alınması nedeniyle geçici mühletin devamına karar verdi.

Mahkeme kararına göre, Ortez Sağlık Malzemeleri ve Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve şirket ortağı Bülent Mutlu hakkında İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi gereği daha önce verilen 3 aylık geçici mühletin bitmesinin ardından 2 ay süreyle uzatıldı.

MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

Konkordato sürecinin devamı kapsamında Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/80 esas sayılı dosyada konkordatonun tasdikine ilişkin duruşmanın 24 Haziran 2025 tarihinde saat 11.00’de yapılmasına karar verdi. Geçici mühlet süresince daha önce alınan tüm yasal kısıtlamalar, tedbirler ve komiserlere verilen görevlerin aynen uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

İflas Bayrağını Çeken İş Gıda ve İş Holding Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye'de KFC ve Pizza Hut Şubelerini İşletiyorduİflas Bayrağını Çeken İş Gıda ve İş Holding Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye'de KFC ve Pizza Hut Şubelerini İşletiyorduEkonomi
Konkordato İlan Eden 29 Yıllık Tekstil Devi Zümrüt Hakkında Yeni Gelişme: Tarih NetleştiKonkordato İlan Eden 29 Yıllık Tekstil Devi Zümrüt Hakkında Yeni Gelişme: Tarih NetleştiEkonomi

Etiketler
İflas Konkordato
Son Güncelleme:
Çiftçiye Bayram Ettiren Hasat: Tek Tek Toplanıp Çuvalla Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor Çiftçiye Bayram Ettiren Hasat: Tek Tek Toplanıp Çuvalla Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı tabelalara yansıyacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı tabelalara yansıyacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Ford Otomotiv Harekete Geçti! Tarih Netleşti, Kapa Bildirildi Ford Otomotiv Harekete Geçti! Tarih Netleşti, Kapa Bildirildi
İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü
Her Evde Kullanılan Ünlü Çaydanlık Markası Zehir Saçıyor: Tüm Satışları Durduruldu Her Evde Kullanılan Ünlü Çaydanlık Markası Zehir Saçıyor: Tüm Satışları Durduruldu