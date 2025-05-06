40 Ülkeye İhracat yapan 20 Yıllık Ortopedi Devi Batıyor! Ortez Sağlık Hakkında Mahkemeden Yeni Karar

Ortopedik ürün sektöründe 20 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip Ortez Sağlık’ın konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomik zorluklar nedeniyle daha önce konkordato ilan eden Ortez Sağlık için mahkeme, geçici mühlet süresini uzattı.

40’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye medikal ürün ihracatı yapan Ortez Sağlık Malzemeleri ve Hizmetleri, mali darboğazdan çıkamayarak konkordato talebinde bulunmuştu. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla, geçici mühletin sona erdiği 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren süre 2 ay daha uzatıldı.

KOMİSER GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINDI

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, davacılar Bülent Mutlu ve Ortez Sağlık Malzemeleri ve Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan konkordato davasında yeni bir hüküm verdi. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, rayiç değerlere ilişkin bilirkişi raporunun henüz hazırlanmamış olması ve komiser görüşünün dikkate alınması nedeniyle geçici mühletin devamına karar verdi.

Mahkeme kararına göre, Ortez Sağlık Malzemeleri ve Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve şirket ortağı Bülent Mutlu hakkında İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi gereği daha önce verilen 3 aylık geçici mühletin bitmesinin ardından 2 ay süreyle uzatıldı.

MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

Konkordato sürecinin devamı kapsamında Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/80 esas sayılı dosyada konkordatonun tasdikine ilişkin duruşmanın 24 Haziran 2025 tarihinde saat 11.00’de yapılmasına karar verdi. Geçici mühlet süresince daha önce alınan tüm yasal kısıtlamalar, tedbirler ve komiserlere verilen görevlerin aynen uygulanmaya devam edeceği belirtildi.