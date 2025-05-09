Dolar ve Euroda İbre Yine Yukarıya Döndü

Son yıllarda Türk Lirası'nın tarihi değer kaybetmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın radikal hamleleriyle küresel piyasada dengesizlik yaşanması ile döviz kuru dalgalı seyrediyor. Dolar ve euro peş peşe birçok kez rekor yenilerken, ekonomi gündemine göre de bazen düşüş kaydediyor. Haftanın son iş günü ise iki para biriminde de yukarı yönlü hareket görülüyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

9 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 38,7300 liradan alınan dolar, 38,7320 liradan satışa sunuluyor. Haftanın son günü 43,5570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,5590 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6270 lira, avronun satış fiyatı ise 38,6280 lira olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi