Kripto Para Platformlarına Şeffaflık Kıskacı: 'Sürpriz Denetimler' Zorunlu Oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının rezervlerini belgelemeleri için kapsamlı bir denetim zorunluluğu getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte kripto platformları, faaliyet izni almadan önce rezerv kanıtı denetiminden geçmek zorunda kalacak.

SPK’nın haftalık bülteninde yayımlanan ilke ve esaslara göre, kripto platformlarının rezervlerinde tuttukları varlıklar her üç ayda bir denetlenecek. Denetim süreci, bilgi sistemleri denetim kuruluşları ile yapılacak sözleşmelerle yürütülecek ve bu sözleşmeler yıl bazında da topluca imzalanabilecek.

SINIR GELDİ

Her platform, aynı denetim firmasına üst üste en fazla 12 dönem, aynı başdenetçiye ise en fazla 4 dönem denetim yaptırabilecek. Bu sınırlama, denetim sürecinde çeşitlilik ve tarafsızlık sağlamayı amaçlıyor.

SÜRPRİZ DENETİM GELİYOR

Denetim tarihleri platformlara önceden bildirilmeden belirlenecek. Denetçiler, iki rastgele tarihte platformun müşteri varlıklarını blockchain ağındaki gerçek varlıklarla karşılaştıracak.

Raporlarda, platformda bulunan tüm kripto varlıklar, cüzdan adresleri, saklama yöntemleri, erişim kontrolleri, müşteri ve platform nakit bakiyeleri, çalışılan bankalar ve saklama kuruluşları ayrıntılı şekilde listelenecek. Yüzde 100 rezerv teyidi şartı getirilen yeni sistemle, likit varlıkların da eksiksiz şekilde doğrulanması istenecek.

RAPORA KİM ERİŞEBİLECEK?

Denetim raporları, sorumlu başdenetçinin imzasıyla kesinleşecek ve 10 iş günü içinde platform yönetimine sunulacak. Yönetim kurulu tarafından onaylanan rapor, 15 iş günü içinde SPK’ye iletilecek. Raporda denetimin kapsamı, kullanılan yöntemler ve denetçilerin kimlik bilgileri de yer alacak.

Kaynak: AA