200 Milyonluk Kripto Vurgununa 16 Tutuklama

Kripto para borsalarının kopyalarını yaparak 200 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeye 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

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200 Milyonluk Kripto Vurgununa 16 Tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde kopya kripto borsalarıyla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şahıslara operasyon düzenlendi. 200 milyonluk vurgunda 20 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 16’sı tutuklandı.

Dolandırıldığını söyleyen bir kişi emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

200 Milyonluk Kripto Vurgununa 16 Tutuklama - Resim : 1

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarında internetteki kripto para borsalarının kopyalarının oluşturulduğu, ‘Hediye bakiye’ ve ‘Yüksek kazanç’ vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirilerek hesap bilgileri ve hesaplarındaki kripto varlıklarının ele geçirildiği tespit edildi.

Yapılan çalışma sonunda adres ve kimlikleri belirlenenleri 23 kişiye yönelik Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

200 Milyonluk Kripto Vurgununa 16 Tutuklama - Resim : 2

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ötre yandan MASAK raporu doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka ve kripto borsalarındaki hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Kripto para dolandırıcılık Kahramanmaraş Çanakkale
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