Milli Karateciler Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli karateciler 7-11 Mayıs tarihlerinde aşkent Erivan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Karateciler Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli karateciler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Ağrı’da sürdürüyor. 4 yıldır üst üste Avrupa şampiyonu olan Erkek Karate Milli Takımı ile geçen sene 3. olan kadın milli takımı, Ermenistan'da düzenlenecek şampiyona için son kampını gerçekleştiriyor.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli takımlarının sporcuları, 7-11 Mayıs tarihlerinde aşkent Erivan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı'da antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Erkek sporcular, 4 kez üst üste kazandıkları Avrupa Şampiyonası'nda geleneği sürdürmek, kadın takımı da altın madalya için sıkı çalışıyor.

Kaynak: AA

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