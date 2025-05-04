Tarihi Caminin Minaresinde Deprem Riski: Yıkılıp Yeniden Yapılacak

Zonguldak'ta 1925 yılında ibadete açılan caminin minaresi deprem riski nedeniyle yıkılarak yeniden yapılacak.

Son Güncelleme:
Tarihi Caminin Minaresinde Deprem Riski: Yıkılıp Yeniden Yapılacak

Zonguldak’ta 100 yıl önce ibadete açılan Yeni Camii’nin minaresi, deprem riski ve yapısal hasar nedeniyle yıkılıyor.

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasından sonra minarenin yeniden yapımına başlanacağı bildirildi. minaresi yıkılması kararlaştırılan cami, geçici süreliğine ibadete kapatıldı. Minarenin yıkım çalışmaları için caminin bulunduğu sokak da bariyerlerle trafiğe kapatıldı.

30 metre yüksekliğindeki vinç ile minareye çıkan 4 kişilik ekip yıkım çalışmalarına başladı.

Kentin ilk camilerinden olan tarihi Yeni Camii, yığma taş yapısıyla altındaki iş yerleri ile bir asırdır hizmet veriyordu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Zonguldak cami Deprem
Son Güncelleme:
Bakan Tunç Açıkladı: Özgür Özel'e Saldıran Kişi Nasıl Tahliye Edildi? Bakan Tunç Açıkladı... Saldırgan Nasıl Tahliye Edildi?
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Kaza Yapan Araç Alev Topuna Döndü, Sürücüsü Kayıplara Karıştı Kaza Yapan Araç Alev Topuna Döndü, Sürücüsü Kayıplara Karıştı
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu: Tatile Giden Akşamına Ülkesine Dönüyor Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bakan Tunç Açıkladı: Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma