Tarihi Caminin Minaresinde Deprem Riski: Yıkılıp Yeniden Yapılacak
Zonguldak'ta 1925 yılında ibadete açılan caminin minaresi deprem riski nedeniyle yıkılarak yeniden yapılacak.
Zonguldak’ta 100 yıl önce ibadete açılan Yeni Camii’nin minaresi, deprem riski ve yapısal hasar nedeniyle yıkılıyor.
Yıkım işlemlerinin tamamlanmasından sonra minarenin yeniden yapımına başlanacağı bildirildi. minaresi yıkılması kararlaştırılan cami, geçici süreliğine ibadete kapatıldı. Minarenin yıkım çalışmaları için caminin bulunduğu sokak da bariyerlerle trafiğe kapatıldı.
30 metre yüksekliğindeki vinç ile minareye çıkan 4 kişilik ekip yıkım çalışmalarına başladı.
Kentin ilk camilerinden olan tarihi Yeni Camii, yığma taş yapısıyla altındaki iş yerleri ile bir asırdır hizmet veriyordu.
Kaynak: İHA
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