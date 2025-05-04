Kaza Yapan Araç Alev Topuna Döndü, Sürücüsü Kayıplara Karıştı

Edirne'de kaldırıma çarpan araç bir anda alev topuna döndü. Aracın sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza Yapan Araç Alev Topuna Döndü, Sürücüsü Kayıplara Karıştı

Edirne’de bir otomobil kaza sonrası alev aldı. Otomobili kaza alanında bırakan sürücü kayıplara karıştı.

Kaldırıma çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle bir anda alev topuna döndü. Araç sürücüsü kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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