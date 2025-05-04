Kocaeli'de Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı mevkisinde yokuştan inen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kişinin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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