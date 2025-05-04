Kontrolden Çıkan Traktör Şarampole Yuvarlandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Traktör Şarampole Yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İsmet mahallesinde meydana gelen kazada K.Y.’nin sürücüsü olduğu traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Y.; ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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