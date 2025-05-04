Bursa'da Feci Kaza! Taksi ile Otomobil Birbirine Girdi: 7 Yaralı

Bursa'da otomobil ve taksinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Bursa'da Feci Kaza! Taksi ile Otomobil Birbirine Girdi: 7 Yaralı

Bursa'nın Muradiye Mahallesi'nde otomobil ve taksinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Seyfettin Karaca yönetimindeki 16 T 1255 plakalı taksi ile Şengül Yılmaz idaresindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'ndeki Altıparmak Caddesi ile Stadyum Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Trafik kazası
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