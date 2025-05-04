Yeni Şafak Yazarına Tepki Yağıyor: Özgür Özel'e Saldırıya Skandal Yorum

TRHaber Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün, CHP lideri Özgür Özel'in uğradığı saldırıyla ilgili yaptığı skandal yoruma tepki yağdı. "İnsanın bazen hak etti bunları diyesi geliyor" şeklindeki paylaşımını silen Karagül, sonrasında Özel'den özür dilese de tepkilerin önünü alamadı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Yeni Şafak Yazarına Tepki Yağıyor: Özgür Özel'e Saldırıya Skandal Yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninden çıkarken yumruklu saldırıya uğradı. Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu adlı saldırganın, 2004 yılında iki çocuğunu öldürmekten tutuklandığı ve hırsızlık ile tehdit suçlarından da sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Saldırıya tepki yağarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi de Özel'e geçmiş olsun mesajları iletti. TRHaber Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül ise olayla ilgili skandal bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın görüntülerini alıntılayan Karagül, "Bu adam da sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen hak etti bunları diyesi geliyor" dedi.

Yeni Şafak Yazarına Tepki Yağıyor: Özgür Özel'e Saldırıya Skandal Yorum - Resim : 1

TEPKİLER SONRASI GELEN ÖZÜR

Karagül'ün paylaşımı sosyal medyada her kesimden kullanıcının tepkisini toplarken, eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince Karagül, çareyi paylaşımı silmekte aradı. Bu hamlesine rağmen yine de tepkilerin önünü alamayan TRHaber Genel Yayın Yönetmeni, bu kez de uzun bir açıklama yaparak CHP lideri Özgür Özel'den özür dilediğini açıkladı.

Sildiği skandal paylaşımıyla ilgili "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı ile ilgili attığım mesajda yanlış bir ifade kullandım. Aslında meramım o değildi. Daha önce yaşananlara bir atıftı. Ama doğru, o ifadeyi kullanmamalıydım. Bu yüzden de sildim" diyen Karagül, hiçbir saldırı ya da kaba kuvveti kabul etmeyeceğini iddia ederek, bu saldırıyı da kınadığını söyledi.

'BENİ GÜNAH KEÇİSİ YAPAMAZSINIZ'

Özür açıklamasını aldığı tehdit ve hakaretler yüzünden yapmadığını, bir yanlışı düzeltmek istediğini söyleyen Karagül, "Kimse; bu çirkin saldırının “ihale"sini" beni öne atarak, günah keçisi yaparak örtmeye kalkmasın! Saldırıyı yapanların, arkasındaki azmettiricilerin, kurgu yapanların, karanlık noktaların peşine düşün. O adamı oraya, o kadar yakına kim soktu, ona bakın. Hep beraber yapalım bunu. Zaten gerçek ortaya da çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın sonunda ana muhalefet liderine yönelik özrüne yer veren Karagül, "Sayın Özgür Özel’den samimiyetle özür dilerim. Geçmiş olsun dileklerimi iletirim" dedi.

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