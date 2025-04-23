Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından, bireysel yatırımcıların kredi kartı ve ihtiyaç kredileriyle altın alımına yönelmesi bankaları harekete geçirdi. Birçok banka, müşterilerine gönderdikleri mesajlarla, nakit avans kullanımıyla yapılan döviz, altın ve kripto varlık alımlarına karşı uyarıda bulundu.
Kaynak: Sözcü Gazetesi
Bankaların gönderdiği bilgilendirmelerde, söz konusu işlemlerin kredi kartı limitlerinin geçici olarak kullanıma kapatılmasına yol açabileceği ifade edildi.
ONS ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI
Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle ons altın fiyatı, sabah saatlerinde 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye’de ise çeyrek altının fiyatı 7 bin 100 liraya kadar çıktı. Bu yükseliş, yatırımcıların altına yönelmesine ve altın fonlarına rekor düzeyde para girişine yol açtı.
KARTLA YAPILAN ALTIN ALIMLARINA TAKİP
Altındaki yükselişi fırsata çevirmek isteyen çok sayıda kişi, bankalardan kullandığı ihtiyaç kredileri veya kredi kartlarının nakit avans limitlerini kullanarak yatırım yapmaya başladı. Ancak bu eğilim, finansal sistemde risk olarak değerlendirildi ve bankaların dikkatini çekti.
Bazı bankalar, kredi kartı ekstrelerinde yer alan bilgilendirme notlarına ek olarak müşterilere SMS yoluyla şu uyarıyı gönderdi:
“Kredi kartınızla döviz, altın veya kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, açıklaması olmayan para transferleri, nakit çekim limitlerinin aşımı veya sistem dışına para aktarımı gibi işlemler nedeniyle kart limitiniz geçici olarak kullanıma kapatılabilir.”
Bankalar, finansal güvenliği korumak adına bu tür işlemlerin takibi ve sınırlanması yönünde uygulamalarını sürdüreceklerini belirtiyor.