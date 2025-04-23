Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak

ONS ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle ons altın fiyatı, sabah saatlerinde 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye’de ise çeyrek altının fiyatı 7 bin 100 liraya kadar çıktı. Bu yükseliş, yatırımcıların altına yönelmesine ve altın fonlarına rekor düzeyde para girişine yol açtı.