Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonları ilgilendiren kripto para piyasası ile ilgili kaldıraçlı işlemlerin yasaklandığını ve borsaların artık SPK izni olmadan faaliyet gösteremeyeceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para piyasasına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan yeni düzenlemelerle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri artık çok daha sıkı denetlenecek.
BU İŞLEMLER TAMAMEN YASAKLANDI
Yeni çerçevede, kripto para borsalarının faaliyet gösterebilmeleri için SPK'dan resmi izin almaları zorunlu hale geldi. Ayrıca kaldıraçlı işlemler de tamamen yasaklandı. Bu düzenleme, kripto yatırımcılarını doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.
İÇ KONTROL BİRİMLERİ KURMAK ZORUNLU
Yeni düzenlemeyle birlikte kripto hizmet sağlayıcıları, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim birimlerini kurmak zorunda kalacak. Şirketlerin asgari sermaye ve öz sermaye koşulları yeniden belirlenirken, sürdürülebilir bir mali yapı için ilave sermaye yükümlülükleri getirilecek.
İŞLEMLER DAHA ŞEFFAF HALE GELDİ
Borsalar ve saklama kuruluşlarının, kullanıcı bakiyelerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile entegre sistemler üzerinden raporlaması zorunlu hale geldi. Böylece işlemler daha şeffaf hale gelirken, yatırımcı varlıklarının takibi de kolaylaşacak.
PİYASA BOZUCU HAREKETLER TESPİT EDİLECEK
Yurt içinde işlem gören kripto varlıklar için fiyat takibini içeren gözetim sistemleri oluşturuldu. Böylelikle mali ve teknik yükümlülüklerle birlikte piyasa bozucu hareketler tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacak.
"YATIRIMCIYA GÜVEN ORTAMI SAĞLAYACAĞIZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemenin uluslararası standartların da ötesinde detaylı ve uygulanabilir olduğunu vurguladı. "Piyasa oyuncularına net sorumluluklar yükleyen bir yapı oluşturduk" diyen Şimşek, "Hem finansal istikrarı sağlayacağız hem de yatırımcı güvenini artıracağız” dedi.
İŞLEMLER KAYIT ALTINA ALINACAK
Yeni düzenlemeler sayesinde yatırımcı işlemleri artık kayıt altına alınacak. Bu sayede daha güvenli bir işlem ortamı sağlanırken, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi yasadışı faaliyetlerle mücadeleye de katkı sunulacak.