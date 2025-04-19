Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı

PİYASA BOZUCU HAREKETLER TESPİT EDİLECEK

Yurt içinde işlem gören kripto varlıklar için fiyat takibini içeren gözetim sistemleri oluşturuldu. Böylelikle mali ve teknik yükümlülüklerle birlikte piyasa bozucu hareketler tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacak.

"YATIRIMCIYA GÜVEN ORTAMI SAĞLAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemenin uluslararası standartların da ötesinde detaylı ve uygulanabilir olduğunu vurguladı. "Piyasa oyuncularına net sorumluluklar yükleyen bir yapı oluşturduk" diyen Şimşek, "Hem finansal istikrarı sağlayacağız hem de yatırımcı güvenini artıracağız” dedi.

İŞLEMLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Yeni düzenlemeler sayesinde yatırımcı işlemleri artık kayıt altına alınacak. Bu sayede daha güvenli bir işlem ortamı sağlanırken, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi yasadışı faaliyetlerle mücadeleye de katkı sunulacak.