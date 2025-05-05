Uzmanı Net Tarih Verdi: Altın Fiyatlarında Fırtınaya Hazır Olun
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 7 Mayıs tarihinde açıklanacak ABD verisinin finans piyasaları için kritik öneme sahip olacağını vurguladı. Kişisel YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Memiş, borsa, döviz, altın ve kripto para piyasalarına yönelik öngörülerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, borsada BIST 100 endeksinde 9.200 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. 9.000 puanın altına sarkmaların kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, dolar ve euroda ise yatay bir seyrin devam ettiğini aktardı. Euro/dolar paritesinde kısa vadeli tepki alımları görülse de düşüş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Dolar/TL için radarında 44 lira seviyesinin bulunduğunu da ekledi.
ALTINDA SATIŞ BASKISI DEVAM EDEBİLİR
İslam Memiş, ons altının tarım dışı istihdam verisinin ardından gerilemesine rağmen toparlandığını belirtti. Ons altın için 3.200-3.350 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, düşüş yönlü beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Gram altının ise yurt içi piyasalarda 4.040 liraya kadar gerilediğini, şu anda ise 4.093 lira seviyelerinde işlem gördüğünü aktardı.
Fiziki altın tarafında 300 dolar ve 300 lira seviyelerinde kâr satışlarının devam etmesini beklediğini ifade eden İslam Memiş, gram altın yatırımcısının riskleri azaltmak adına portföyünün yüzde 50’sini bozdurmayı düşünebileceğini söyledi.
BITCOIN İÇİN YENİ HEDEF BELİRLENDİ
Altın piyasasında kısa vadede satış baskısının süreceğini öngören İslam Memiş, Bitcoin’de ise 104 bin dolar direncinin kırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar Bitcoin’de 120 bin dolar seviyesinin görülebileceğini dile getiren Memiş, yıl içinde sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
FAİZ KARARI PİYASALARI ETKİLEYECEK
İslam Memiş, 7 Mayıs’ta açıklanacak ABD faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını belirtti. Faiz oranlarında değişiklik beklemediğini söyleyen Memiş, yıl sonuna kadar faiz indirim sürecinin başlamasının mümkün olduğunu ifade etti.