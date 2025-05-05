Uzmanı Net Tarih Verdi: Altın Fiyatlarında Fırtınaya Hazır Olun

İslam Memiş, borsada BIST 100 endeksinde 9.200 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. 9.000 puanın altına sarkmaların kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, dolar ve euroda ise yatay bir seyrin devam ettiğini aktardı. Euro/dolar paritesinde kısa vadeli tepki alımları görülse de düşüş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Dolar/TL için radarında 44 lira seviyesinin bulunduğunu da ekledi.