30 Yıllık Elektrik Şirketi Batıyor! 3 Aylık Süre Verildi

1995 yılında enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan Ak-Er Elektrik, yaşadığı mali zorlukların ardından konkordato talebinde bulundu. Şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamaması nedeniyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato sürecine ilişkin önemli bir karar verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
30 Yıllık Elektrik Şirketi Batıyor! 3 Aylık Süre Verildi

Mahkeme, Ak-Er Elektrik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şirket yetkilileri Ali Akgül ve İbrahim Akgül lehine 24 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti.

TAKİPLER VE HACİZLER DURDURULDU

Karara göre, geçici mühlet süresi boyunca ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları da uygulanmayacak. Ancak, İcra ve İflas Kanunu’nun 206. maddesinde yer alan imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilmesi mümkün olacak. Rehinle temin edilmiş alacaklar için ise yalnızca takibe devam edilebilecek, ancak rehinli malların satışına izin verilmeyecek.

30 Yıllık Elektrik Şirketi Batıyor! 3 Aylık Süre Verildi - Resim : 1

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla Mali Müşavir Mehmet Ali Aktaş, Mali Müşavir Nevzat Aypek ve Hukukçu Ceyda Sarıca’yı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Bu süreçte şirketin tüm işlemleri komiserler kurulunun onayına tabi olacak.

KESİN MÜHLET İÇİN DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Konkordato talebine ilişkin nihai kararın verileceği duruşmanın 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14:15’te yapılmasına karar verildi. Alacaklıların ise ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz haklarını kullanabilecekleri belirtildi.

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