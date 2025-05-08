Bakan Kurum Duyurdu! Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kuruluyor

Türkiye'deki deprem gerçeği ve riskli binaların endişe yaratmasıyla gündemden düşmeyen kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında İstanbul Valiliği'nde "Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, TOKİ Başkanı Levent Sungur, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ve 39 ilçenin belediye başkanları da katıldı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlardan bahseden Bakan Kurum, İstanbul'daki 3 milyon 393 bin binanın 2000 yılı ve öncesinde yapıldığını işaret etti. 2000 yılındaki bina stoku incelendiğinde o dönem kentin tamamı riskliyken, yapmış oldukları çalışmalarla bugün İstanbul'un yüzde 60'ının güvenli olduğunu söyleyen Kurum, yine de acil dönüşmesi gereken 600 bin konutun bulunduğunu da hatırlattı.

'BELEDİYELERİN TALEPLERİ İNCELENECEK'

Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulmasına karar verildiğini ve bu komisyonda belediyelerin taleplerinin değerlendirileceğini açıklayan Bakan Kurum, "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi