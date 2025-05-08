CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Kasten Yaralamadan Yargılanacak: İddianamede 'Rapor' Krizi

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdiği gün binlerce vatandaşın polis barikatını aşması üzerine başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 parti yöneticisi hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama", "Kasten yaralama" ve "Kamu malına zarar verme" suçlamaları yöneltildi.

15 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Çelik ve yöneticiler hakkında 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan hukuki değerlendirmede, söz konusu kişilerin kameralarla tespit edildikleri belirtilerek “Şüphelilerin güvenlik güçlerince hattı itmek, tekme ve yumrukla saldırmak suretiyle mukavemet ederek dağılmamakta ısrar ettikleri” ifadeleri yer aldı.

‘KEMİK KIRIĞINA SEBEBİYET VERECEK ŞEKİLDE’

İddianamede şüphelilerin hangi polisleri yaraladığının tespit edilemediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik kamera görüntülerinden ve inceleme tutanağından anlaşılacağı üzere şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri, vurmak, tekmelemek, yumruk atmak, iteklemek suretiyle müşteki polis memurların yaraladıkları, olay yerinin çok kalabalık ve yaşanan arbedenin büyük olması nedeniyle hangi şüphelinin hangi müştekiyi yaraladığının tespitinin mümkün olmadığı, çağrı üzerine toplanan ve birlikte hareket ettiği anlaşılan şüphelilerin müşterek fail oldukları ve kamu görevlisi polisin görevini yapmaya engel olmak amacıyla cebir kullandıkları” ifadeleri yer aldı.

ADLİ TIP RAPORU 1 HAFTA ÖNCE ALINDI

İddianamede bir kadın polisin kemiğinin kırıldığı belirtilerek “Bununla birlikte yaralanan müşteki polis memuru M.Y.’nin yarasının kemik kırığı şeklinde olduğuna dair geçici rapor tanzim edildiği, müşteki M.Y.’nin 28 Nisan 2025 tarihli İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen rapora göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı ve vücudunda kemik kırığının (2 derece) meydana geldiği tespit edildiği” değerlendirmesine yer verildi.

‘YARALAMAYA İLİŞKİN DELİL GÖRÜNTÜ YOK’

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Büşra Çakır, iddianameye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İddianame zorlama. Ocak ayında gerçekleşmiş olay için tam üç ay sonra, Nisan ayında adli tıp raporu alındığı söyleniyor ancak iddianamede ne bir rapor var ne de söz konusu görüntülerin dışında bir bulgu. Görüntülerde polis müdahalesi ile bir karmaşa olduğu görülüyor ancak şüpheliler tarafından yaralamaya neden olacak şekilde herhangi bir müdahale olmadığı açıkça belli.”

Çakır yaralama fiiline ilişkin ise “İddianamede yaralama fiili isnad ediliyor ancak kimin, hangi polis memuruna yaralama eyleminde bulunduğu da bilinmiyor çünkü yaralamaya ilişkin bir görüntü, delil yok ortada. Bu isnad edilen suçlamalar ile oluşturulmuş iddianame temelinden sakattır, o gün Çağlayan’da yalnızca Anayasal Hak kullanılmıştır, kimsenin Anayasal Hakkını kullanması suç değildir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi