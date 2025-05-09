Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye doğal gaz ihracatı için tarih verdi. Bakan Bayraktar, "Suriye'ye 3 ay içinde doğal gaz vereceğiz" dedi. Bakan Bayraktar, yıllık 2 milyar metreküpe ulaştırılması planlanan doğal gazın, Suriye'de elektrik üretiminde kullanılacağını belirtti.

CNN Türk'te katıldığı programda Suriye tarafında doğal gaz boru hattıyla ilgili altyapı çalışmalarının başladığını, doğal gazın Kilis üzerinden Halep'e gönderileceğini ifade eden Bayraktar, "Günlük 6 milyon metreküplük bu doğal gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretmek üzere kullanılacak. Üç ay içerisinde akışa başlamayı hedefliyoruz. Suriye'de çok hızlı bir şekilde yol aldık. Çünkü doğal gaz hattımız Kilis'e kadar Suriye sınırına kadar gelmişti. Oradaki gaz santrallerinin bir anlamda yakıtını biz o şekilde tedarik etmiş olacağız" diye konuştu.

'İZİN SÜREÇLERİNİ TAMAMLADIK'

Bayraktar, doğal gaz yanında elektrik tedarikinde de Suriye'de çalışmaların başladığını anımsattı. Türkiye ile Halep arasındaki yaklaşık 200 megavatlık elektrik tedariki yapıldığını belirten Bayraktar, "Elektrik kapasitesiyle alakalı biz yurt dışı ile olan izin süreçlerini tamamladık. Şu andaki mevcut 200 megavatın üzerine 500 megavat ekleyerek yaklaşık 700-800 megavatlık bir elektrik ihracatına önümüzdeki aylarda inşallah ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

FATURALARA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin de konuştu. Elektrik ve doğal gaza şu an için yeni bir zam yapılmayacağını söyleyen Bakan Bayraktar, elektrikte olduğu gibi doğal gazda da devlet desteğinin kademeli olarak azaltılacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"1 Şubat'ta elektrikte maliyetin ödenmesi dönemine geçildi. Bugüne kadar maliyeti ödenmiyordu, artık ödenecek. Belli tüketimin üzerindeki 1.2 milyon hane elektriğin gerçek maliyeti neyse ona katlanacak. Bu abonelerimizin yüzde 3'ü, biz yüzde 97'lik gurubu desteklemeye devam ediyoruz. Son 3 yılda yaklaşık 1 trilyon TL doğal gaz ve elektrik desteği verdik.

Devlet olarak biz pandemi döneminde ihtiyacı olan olmayan her kesime destek sağladık. 1 Şubat'tan itibaren sosyal adalet gereği gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar bundan istifade etsin istedik. Doğal gazda hala yüzde 100 destek veriyoruz. Şu anda 240 kws'te tüketimde yüzde 50'sini hala devlet ödüyor. Doğal gazda faturanın yüzde 70'ini devlet karşılıyor. Doğal gazda elektrik benzeri modeli uygulamak istiyoruz.

Dar gelirli, sabit gelirli, emekli vatandaşlarımızı daha çok destekleyebilmek için adımlar atacağız. Elektrik ve doğal gaza yeni bir zam yok. Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da desteğin yavaş yavaş kaldırılması söz konusu."

Kaynak: AA